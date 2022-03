Capas de Elifas Andreato são obras-primas das artes gráficas no Brasil

O ilustrador Elifas Andreato, de 76 anos, morreu na madrugada de terça-feira (29/3), em São Paulo, vítima de complicações decorrentes de um infarto.Um dos nomes mais importantes das artes gráficas do Brasil, ele criou capas antológicas da MPB. A marca registrada de LPs de Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Chico Buarque, Clara Nunes, Elis Regina, Adorniran Barbosa, Clementina de Jesus, Vinicius de Moraes e Toquinho não era apenas a música, mas também as imagens icônicas que os apresentavam ao público.

Ao longo de cinco décadas de carreira, Andreato assinou também várias capas de livros, como “O pirotécnico Zacarias”, de Murilo Rubião, “A morte de DJ em Paris”, de Roberto Drummond, e “A legião estrangeira”, de Clarice Lispector, lançados pela Editora Ática.

DITADURA

A obra de Elifas Andreato foi marco de resistência durante a ditadura militar, por meio de cartazes de peças de teatro, ilustrações e cerca de 400 capas de LPs e CDs.

Paranaense de Rolândia, ele se mudou para São Paulo nos anos 1960. Autodidata, fez charges e ilustrações para publicações sindicais, trabalhou em diversas revistas da Editora Abril e desenvolveu sua própria linguagem, valorizando a cultura popular brasileira. Era irmão do ator e diretor de teatro Elias Andreato.

O jornalista João Rocha Rodrigues, genro de Elifas, destaca a profunda relação entre a vida pessoal do sogro e sua trajetória profissional. “Isso fica muito evidente no afeto que está presente na obra dele. É o afeto que ele tinha pela vida, pelos amigos, pela família”, comenta.

Chico Buarque na capa de "Vida", disco lançado em 1980 (foto: Elifas Andreato/reprodução)

“Os últimos 50 anos de história da cultura do Brasil foram ilustrados pela obra do Elifas em capas de disco, cartazes de teatro, capas de livro, shows que ele dirigiu, projetos que concebeu, programas de TV com os quais se envolveu. Essa obra conta a história da cultura do país”, afirma Rodrigues.