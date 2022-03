Começa o Festival Cinelatino, vitrine de filmes latino-americanos na Europa

O chileno Pablo Larrain foi um dos beneficiados pelo programa Cine em Construcción (foto: Vincenzo Pinto/AFP/31/8/19 )

O Festival Cinelatino de Toulouse, que será encerrado no próximo domingo (3/4), retoma os trabalhos após dois anos de pandemia, com direito a comemoração especial: o 20º aniversário do Cine en Construcción, programa que ajudou a viabilizar 226 filmes latino-americanos. Criado em 1989 e realizado na cidade francesa, o festival é uma das vitrines mais importantes do cinema da América Latina na Europa. Doze longas-metragens competem em oito categorias.