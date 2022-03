Festival internacional de circo chega à Serra do Cipó na quinta (31)

O evento vai promover diálogos entre artistas do Brasil e internacionais (foto: Amira Issa/Divulgação)

Levar o espetáculo em lugares inabituais. Essa é a proposta do Festival internacional "O Salto do Espinhaço" que ocorrerá entre os dias 31 de março e 3 de abril, na Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na Região Central do estado.Segundo o idealizador do encontro, montanhista, artista de circo e diretor artístico da companhia francesa "Um Passo à Frente",Philippe Ribeiro, de 38 anos, o festival surgiu devido ao desejo de unir duas paixões: a montanha e o circo.





Confira a programação



Quinta 31/3

15h às 17h - Mostra de vídeos de montanha Local: Fundação Rio Cipó Serra do Cipó - Santana do Riacho

15h - Meio mundo contação de histórias, com Emiliano Favacho Local: Escola Municipal Francisco Pinto Lapinha da Serra - Santana do Riacho *Espetáculo dedicado apenas aos alunos da escola

17h30 - Espetáculo Pé de Pano na Estrada palhaçaria transeunte, com Emiliano Favacho Local: Atrás da Igreja Lapinha da Serra - Santana do Riacho

18h00 - Cabaré do salto: Espetáculo das Boas Vindas Local: Atrás da Igreja Lapinha da Serra - Santana do Riacho

20h00 - Show com a banda Arco de Lírio e Forró de Rebeca convida Vilmar da Lapinha Local: Atrás da Igreja



Sexta-feira 1/4

15h às 17h - Mostra de vídeos de montanha Local: Fundação Rio Cipó Serra do Cipó - Santana do Riacho

14h00 - Musical infantil, com Irene Bertanchini Local: Escola Municipal - Serra do Cipó *Espetáculo dedicado apenas aos alunos da escola Lapinha da Serra - Santana do Riacho 15h15 - Espetáculo de variedades Local: Escola Estadual Dona Francisca Josina *Espetáculo dedicado apenas aos alunos da escola

18h00 - Mostra de vídeo de dança

Serra do Cipó - Santana do Riacho

19h00 - Mostra de etapa de trabalho: processos de criação e trocas com as artistas Local: Fundação Rio Cipó

Serra do Cipó - Santana do Riacho



20h30 - No Pocket, com Coletivo Nopok

Local: Praça Central

Serra do Cipó - Santana do Riacho



22h00: Show com banda Boi Luzeiro e a Madrugada - Folia dos Sertões

Local: Praça Central

Serra do Cipó - Santana do Riacho



Sábado 2/4



10h - Cabaré do salto

Local:Praça Central Sede - Santana do Riacho



14h às 17h - Mostra de vídeos de montanha Local: Fundação Rio Cipó Serra do Cipó - Santana do Riacho



19h - Mostra de cenas curtas pequenas formas de grandes obras artísticas

Local: Praça Central

Serra do Cipó - Santana do Riacho



20h - Espetáculo Maiador, com Cia Delá Praká

Local: Praça Central

Serra do Cipó - Santana do Riacho



21h - Espetáculo Matuto, Rapha Santacruz

Local: Praça Central

Serra do Cipó - Santana do Riacho



22h - Show com a banda do Forró de Mané Vito

Local: Praça Central

Serra do Cipó - Santana do Riacho



Domingo 3/4



9h - Concentração para a Balada Artística (com diversos convidados e atrações)

Local: Parque Nacional da Serra do Cipó



10h - Balada Artística no parque

Local: Parque Nacional da Serra do Cipó (Portaria Areias - Serra do Cipó)



10h30 - Impro do salto: encontro em lugares inóspitos para uma improvisação

Local: Mirante da lagoa Parque Nacional da Serra do Cipó

(Portaria Areias - Serra do Cipó)



17h - Cabaré do Açude: espetáculo de despedida

Local: Comunidade açude



18h30 - Samba de senzala - samba de rosa e sabedoria popular

18h30 - Samba de senzala - samba de rosa e sabedoria popular

Local: Comunidade açude (Portaria Areias - Serra do Cipó)

“O circo contemporâneo, que está se desenvolvendo no Brasil, recebe muita influência francesa. Por isso, busquei fazer um cruzamento de ideias e proporcionar o encontro entre artistas do circo contemporâneo internacional e brasileiro, sendo um modo de proporcionar futuras oportunidades para todos”, completou.O idealizador explicou que o evento vai promover diálogos entre circenses do Brasil, América do Sul e França. O elenco é variado com artistas de diversas partes do Brasil, Argentina, Espanha, França e Senegal.“Grande parte dos convidados são pessoas que fizeram parte da minha trajetória artística e se tornaram meus amigos. Fico muito grato, pois todos, assim como eu, enxergam a arte como instrumento de transformação social, e estão abrindo mão de outras oportunidades para estarem construindo o festival”, falou.As apresentações, que vão correr dentro do Parque Nacional, na praça com feira dos comerciantes locais e espetáculos nas escolas locais, visam sensibilizar a população da Serra do Cipó.“Tem vinte anos que moro aqui, e tenho muito carinho pelo lugar. Além disso, fiz diversos trabalhos na Serra, como instrutor de Rafting e Canoagem. Sempre criei projetos e eventos gratuitos para a comunidade daqui, buscando unificar o público e emocionar, a partir do circo contemporâneo. Desta vez, o evento conseguiu uma amplitude maior, algo inesperado", explicou Philippe.O montanhista também contou que pensou na programação do festival, por meio do diálogo com os moradores da Serra do Cipó. “Geralmente os eventos feitos na Serra são dedicados aos turistas ou aos residentes. Pensando nisso, ainda que as apresentações sejam pensadas para as pessoas que vivem aqui, procuramos alcançar os visitantes, ligando comunidade interna e externa, disse.Mesmo com o apoio da Prefeitura de Santana do Riacho, da produtora paulista Margarida Produções e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) da Serra do Cipó, Phellippe afirmou que o evento é promovido, em grande parte, de modo independente. “Também criamos uma vaquinha online, a fim de conseguir custear o transporte, a alimentação e hospedagem para os mais de 35 artistas convidados”, disse.Para contribuir, é necessário acessar o site da Vakinha.com.br . Podem ser feitas doações com variados valores e, quem não puder contribuir, pode auxiliar na divulgação do Festival “O Salto do Espinhaço" .