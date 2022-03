"Coda - No ritmo do coração", de Sian Heder, ultrapassou o líder em indicações "Ataque dos cães", de Jane Campion, na bolsa de apostas para levar a estatueta de melhor filme. Resultado seria uma vitória da Apple sobre a Netflix. Em ambos os casos, o vencedor seria dirigido por uma mulher (foto: Apple/Divulgação)

O clima é de agora ou nunca. A 94ª cerimônia do Oscar, na noite deste domingo (27/3), tem algumas missões. De volta ao seu palco tradicional, o Dolby Theatre, em Los Angeles, a premiação tem que mostrar ao mundo o renascimento da indústria cinematográfica, dois anos após o início da pandemia. Depois da edição de 2021, uma festa restrita e anticlimática que trouxe novo recorde negativo de audiência, o evento também tenta se reinventar para continuar sendo relevante. O clima é de agora ou nunca. A 94ª cerimônia do Oscar, na noite deste domingo (27/3), tem algumas missões. De volta ao seu palco tradicional, o Dolby Theatre, em Los Angeles, a premiação tem que mostrar ao mundo o renascimento da indústria cinematográfica, dois anos após o início da pandemia. Depois da edição de 2021, uma festa restrita e anticlimática que trouxe novo recorde negativo de audiência, o evento também tenta se reinventar para continuar sendo relevante.









Para dar agilidade, foram cortadas oito categorias da transmissão ao vivo. Design de produção, edição, som, trilha sonora, maquiagem e os três prêmios para curta-metragem serão entregues antes do início da cerimônia ao vivo. Se o brasileiro Pedro Kos, codiretor do curta “Onde eu moro”, vencer, seu agradecimento será gravado e exibido durante a transmissão. Isso ocorrerá com todos os vencedores dessas categorias “excluídas”– a decisão da Academia foi bastante criticada por profissionais do meio.



Jessie Plemons e Kirsten Dunst em cena de "Ataque dos Cães" (foto: Netflix/Divulgação)



O produtor desta cerimônia, Will Packer, prometeu um programa “divertido”. Além do trio de comediantes na apresentação, também subirão ao palco Anthony Hopkins, John Travolta, Bill Murray, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson e Shawn Mendes.

MÚSICAS

Das cinco indicadas a melhor canção, somente “Down to joy”, de “Belfast”, não será interpretada na cerimônia, já que Van Morrison declinou do convite – a resposta oficial é que ele tinha outro compromisso, mas o posicionamento negacionista do bardo irlandês pode tê-lo colocado fora da festa.





Estão confirmadas as participações de Beyoncé, com “Be alive”, de “King Richard” (espera-se a performance para a abertura da cerimônia); Billie Eilish e Finneas com “No time do die”, do último filme de 007; Reba McEntire com “Somehow you do”, de “Four good days”; e Sebastian Yatra, com “Dos oruguitas”, da animação “Encanto”.



Jane Campion, de Ataque dos Cães, venceu o prêmio do sindicato dos diretores (foto: Valérie Macon/AFP) Não se sabe ainda como a cerimônia vai tratar a invasão russa na Ucrânia. É aventado um discurso da atriz Mila Kunis – nascida naquele país, ela e o marido, Ashton Kutcher, foram as primeiras celebridades de Hollywood a reagir à guerra, arrecadando US$ 35 milhões para apoiar os refugiados ucranianos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi a público elogiar a atuação do casal.





Nos últimos dias, a participação do chefe de Estado ucraniano, por meio de vídeo, foi sugerida por Amy Schumer. Embora a Academia não tenha comentado, a ideia parece ter sido rejeitada, e Schumer admitiu que "definitivamente há pressão no sentido de dizer: 'Isto é para relaxar, deixe as pessoas esquecerem – nós só queremos ter esta noite'".





No momento em que o mundo assiste às atrocidades da guerra, uma história simples que transmite esperança começou a ser apontada como favorita. Depois que “Coda – No ritmo do coração” recebeu os prêmios de três sindicatos americanos (dos produtores, atores e roteiristas), o filme sobre uma adolescente, a única ouvinte em uma família de surdos, em dúvida sobre seguir a carreira de cantora ou continuar ajudando os pais a manterem seu negócio, passou a encabeçar a bolsa de apostas.





Está na frente de produções mais ambiciosas e com número muito maior de indicações, como “Belfast”, de Kenneth Branagh, e “Ataque dos cães”, de Jane Campion, o líder em indicações (12), que era tido como favorito quando elas foram divulgadas. Campion venceu o prêmio do sindicato dos diretores.





Sian Heder assina a direção de "Coda - No ritmo do coração" (foto: Valérie Macon/AFP ) O prêmio do Sindicato dos Produtores (PGA) existe há 32 anos – em 22 deles, o vencedor também recebeu o Oscar de melhor filme. No caso do Sindicato dos Atores (SAG), oito produções que venceram o prêmio desde 2005 também levaram o troféu máximo da Academia. Ou seja, as chances são grandes – mas surpresas não deverão faltar na noite deste domingo. (Com agências)





TOP 10

Veja quais são os concorrentes a melhor filme





“Amor, sublime amor”



Com sete indicações, a nova versão de Steven Spielberg do musical mais premiado de todos os tempos manteve a atmosfera da Nova York dos anos 1950 em que se passa a trama original. História de amor em um cenário de gangues rivais, o filme também aborda questões de representação, incluindo elenco diversificado e diálogos em espanhol.



“Ataque dos cães”



Campeão de indicações, com 12 ao todo, o filme de Jane Campion é uma ousada adaptação do romance de Thomas Savage sobre masculinidade tóxica no Oeste americano na década de 1920. Venceu boa parte das premiações da temporada de Hollywood.





"Belfast"



Com sete indicações, o autobiográfico drama de Kenneth Branagh mostra a explosão da violência na década de 1960 em sua terra natal, a Irlanda do Norte, da perspectiva de um menino de 9 anos. Buddy (Jude Hill) luta para entender os eventos que mudam sua vida em uma rua de um bairro familiar da classe trabalhadora.





“Coda - No ritmo do coração”



Com três indicações, o drama de Sian Heder é centrado na adolescente Ruby (Emilia Jones), a única em sua família que não é surda. Os Rossis ganham a vida como pescadores em Massachusetts, EUA. O filme, cujo elenco tem atores surdos e desenvolve boa parte dos diálogos na língua de sinais, é considerado um marco de inclusão.





“Drive my car”



Com quatro indicações, o drama japonês de Ryusuke Hamaguchi propõe uma análise da vida a partir do luto. O roteiro é baseado em um conto do escritor Haruki Murakami. Dois anos depois que o sucesso de "Parasita", da Coreia do Sul, provou que as legendas não são mais um obstáculo, "Drive my car" tem, no entanto, mais chances de vencer como melhor filme internacional.





"Duna"



Com 10 indicações, o épico de ficção científica de Denis Villeneuve arrecadou US$ 400 milhões nas bilheterias – quase o dobro da arrecadação dos outros nove indicados juntos. Adaptação do romance de Frank Herbert que imagina famílias nobres em um planeta atormentado por vermes gigantes, a produção tem uma sequência confirmada.





“King Richard: Criando campeãs”



Com seis indicações, o drama de Reinaldo Marcus Green mostra os anos de formação das tenistas Venus e Serena Williams. O foco está no persistente pai das duas jovens, determinado a transformá-las em estrelas de um esporte dominado por brancos e ricos. O papel é de Will Smith, que pode levar a estatueta.





“Licorice Pizza”



Com três indicações, o filme de Paul Thomas Anderson criou uma história nostálgica sobre o relacionamento entre uma jovem de 20 e poucos anos e um adolescente. Situado em um subúrbio de Los Angeles dos anos 1070, o longa soube captar o espírito da época.





“Não olhe para cima”



Com quatro indicações, a comédia satírica de Adam McKay tem elenco estelar e é um dos filmes mais vistos da Netflix. O fim do mundo está chegando com a vinda de um cometa que vai se chocar com a Terra. A alegoria da crise climática suscitou grandes discussões.





“O beco do pesadelo”



Com quatro indicações, o filme noir de Guillermo del Toro, que venceu o Oscar de melhor filme por “A forma da água”, é uma fábula circense macabra sobre um manipulador que tenta enganar clientes ricos.

A DISPUTA

Confira as principais indicações





Filme

“Amor, sublime amor”

“Ataque dos cães”

“Belfast”

“Coda - No ritmo do coração”

“Drive my car”

“Duna”

“Licorice Pizza”

“King Richard: Criando campeãs”

“Não olhe para cima”

“O beco do pesadelo”





Direção



Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”)

Kenneth Branagh (“Belfast”)

Jane Campion (“Ataque dos cães”)

Steven Spielberg (“Amor, sublime amor”)

Ryûsuke Hamaguchi (“Drive my car”)





Ator



Javier Bardem (“Apresentando os Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“Ataque dos cães”)

Andrew Garfield (“Tick, tick...boom!”)

Will Smith (“King Richard: Criando campeãs”)

Denzel Washington (“A tragédia de Macbeth”)





Atriz



Olivia Colman (“A filha perdida”)

Penélope Cruz (“Mães paralelas”)

Nicole Kidman (“Apresentando os Ricardos”)

Kristen Stewart (“Spencer”)

Jessica Chastain (“Os olhos de Tammy Faye”)





Ator coadjuvante

Troy Kotsur (“Coda - No ritmo do coração”)

Kodi Smit-McPhee (“Ataque dos cães”)

Jesse Plemons (“Ataque dos cães”)

JK Simmons (“Apresentando os Ricardos”)

Ciarán Hinds (“Belfast”)





Atriz coadjuvante



Ariana DeBose (“Amor, sublime amor”)

Kirsten Dunst (“Ataque dos cães”)

Aunjanue Ellis (“King Richard: Criando campeãs”)

Jessie Buckley (“A filha perdida”)

Judi Dench (“Belfast”)





Roteiro original



“A pior pessoa do mundo” (Joachim Trier e Eskil Vogt)

“Belfast” (Kenneth Branagh)

“Não olhe para cima” (Adam McKay e David Sirota)

“King Richard: Criando campeãs” (Zach Baylin)

“Licorice Pizza” (Paul Thomas Anderson)





Roteiro adaptado



“Coda - No ritmo do coração” (Sian Heder)

“A filha perdida” (Maggie Gyllenhaal)

“Ataque dos cães” (Jane Campion)

“Drive my car” (Ryusuke Hamaguchi e Takamasa Oe)

“Duna” (Jon Spaihts, Denis Villeneuve e Eric Roth)





Animação



“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“A família Mitchell e a revolta das máquinas”

“Raya e o último dragão”





Fotografia



“Duna”

“A tragédia de Macbeth”

“Ataque dos cães”

“O beco do pesadelo”

“Amor, sublime amor”





Filme Internacional



“Drive my car” (Japão)

“Flee” (Dinamarca)

“A mão de Deus” (Itália)

“A pior pessoa do mundo” (Noruega)

“A felicidade das pequenas coisas” (Butão)





OSCAR 2022

A cerimônia será transmitida neste domingo (27/3), a partir das 21h, no canal TNT e no Globoplay. A chegada ao tapete vermelho será transmitida a partir das 18h no canal E! e a partir das 20h no TNT e Globoplay