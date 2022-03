Orquestra Ouro Preto retoma projeto com estudantes

Projeto apresenta instrumentos orquestrais a jovens e crianças (foto: Iris Zanetti/divulgação)

Sob a batuta do maestro Rodrigo Toffolo, a Orquestra Ouro Preto retoma as atividades do projeto Orquestra nos Distritos, a partir desta quarta (9/3), com programação que segue até sexta-feira (11/3).



Apresentando clássicos de seu repertório para alunos de escolas públicas das cidades de Santa Rita de Ouro Preto e Ouro Preto, a atividade vai beneficiar 1.300 estudantes com o objetivo de democratizar o acesso à música de concerto.As apresentações seguem em formato de concerto didático, possibilitando ao público a compreensão e até mesmo a experimentação da vivência de fazer parte de uma orquestra.





O projeto ainda visa permitir que crianças de escolas públicas tenham contato próximo com os instrumentos da orquestra, com as partituras e todo o universo que cerca a música de concerto. Além disso, os alunos são presenteados com um exemplar do livro “Bia e a máquina do tempo”, de autoria de Rodrigo Toffolo. A publicação, voltada para o público infantojuvenil, apresenta conteúdos musicais importantes de forma leve e divertida.