Toquinho e Ivan Lins voltam a BH e convidam o público a cantar

Toquinho e Ivan Lins estão de volta ao Palácio das Artes, dois anos depois de se apresentarem em Belo Horizonte. Desta vez, a dupla estará acompanhada da cantora goiana Camilla Faustino. O show desta quinta-feira (10/3) à noite terá uma coleção de sucessos dos dois compositores.





A amizade de Toquinho e Ivan vem desde 1971, quando eles se conheceram no programa “Som livre exportação”, exibido pela TV Globo. “Já fizemos muitas coisas juntos. Faremos um repertório acessível para o público e algumas coisas novas do meu disco mais recente, ‘A arte de viver’”, conta Toquinho.





Camilla Faustino – a novidade da noite – vai cantar com ele e, ao final, se apresentará com a dupla. Toquinho diz que a plateia também poderá contribuir. “Depende de as pessoas quererem cantar”, avisa.





Depois de Belo Horizonte, os três se apresentarão em Goiânia e Brasília. Por enquanto, não há planos de gravar DVD. “São shows que a gente faz normalmente. Nada com a pretensão de gravar audiovisual. Também não temos a ideia de aproveitar o áudio do show. Tenho trauma disso, Deus me livre”, confessa Toquinho.





Apesar dos problemas que trouxe, a pandemia não impediu o paulistano de criar. “Eu já não gostava de sair. Então, ela veio a calhar. É uma coisa horrorosa, claro, mas gente tem de tirar proveito do que é possível. Fiz vários projetos. Tenho um agora com 20 canções de sucesso e várias participações, que deve sair nos próximos meses”, conta.





Definitivamente, Toquinho não gosta de lives, que se tornaram a opção dos artistas durante o confinamento social. “Na verdade, fui obrigado a fazer, mas acho uma chatice. E é chato de ver também, as pessoas começaram a gravar na sala, cozinha e banheiro, um horror”, comenta. “De resto, tive muito estúdio, muita dedicação a novos projetos, tempo suficiente para viver.”





“A gente está torcendo para que as coisas retomem o seu caminho. Tudo está acontecendo e tem uma injustiça grande nisso, pois a gente vê festas clandestinas e estádios cheios, mas teatros com várias proibições e tal”, comenta Toquinho.





O cantor e compositor paulista, de 75 anos, sentiu muita falta do público, mas tentou compensar isso. “O palco é nosso analista, o nosso psicanalista”, garante. “O artista é sempre um pouco histriônico, gosta do contato com a plateia. Mas tudo bem, o lado recluso nos permitiu ficar um pouco mais com a gente mesmo. Tirei proveito disso.”

INÉDITAS DE IVAN



Ivan Lins chega a BH com o propósito de divertir as pessoas neste show, baseado nas apresentações que ele e Toquinho fizeram de 2015 a 2019. Promete duas inéditas e estará acompanhado de um pianista.





“A gente se diverte, conta história e o público canta conosco. É um momento bom para fazermos isso, porque nesses últimos anos, além de pandemia, guerras e desencontros, o Brasil vem sofrendo um monte de problemas, essa inflação”, comenta.





Voltar ao palco anima o cantor e compositor, de 76 anos. “Queremos que as pessoas se divirtam, se sintam bem e tenham momentos de lazer, sonhos e muita emoção”, afirma Ivan.

TOQUINHO E IVAN LINS

Participação especial da cantora Camilla Faustino. Quinta-feira (10/3), às 21h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Plateia 1: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada). Plateia 2: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia-entrada). Plateia superior: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia-entrada). Informações: (31) 3236-7400.