Bailarinas do clipe da Florence + The Machine enfrentam a guerra em Kiev

Em ''Heaven is here'', Florence Welch faz performance de dança contemporânea com dançarinas ucranianas (foto: Florence + The Machine/divulgação)

Quatro anos após o lançamento do álbum "High as hope" (2018), a banda Florence + The Machine começa a preparar o terreno para a chegada de seu quinto registro de estúdio. O grupo britânico de indie rock divulgou nas plataformas digitais o segundo single do trabalho "Heaven is here", acompanhado de clipe gravado em Kiev, na Ucrânia.





CANÇÃO "MONSTRUOSA"





O anúncio da nova música foi feito pela cantora no domingo (6/3), em suas redes sociais. Afirmou que essa foi a primeira canção que escreveu durante a pandemia, após o longo período longe dos estúdios.









(foto: Florence + The Machine/divulgação) “Queria fazer algo monstruoso, e esse clamor de alegria e tristeza foi a primeira coisa que saiu”, escreveu. “Com os estúdios de dança fechados, era meu sonho um dia poder criar uma coreografia. Essa foi uma das primeiras músicas que compus especificamente com a dança contemporânea em mente.”

"Duas dançarinas desse vídeo estão atualmente em um abrigo. Para minhas belas e corajosas irmãs Maryne Kuchskova e Anastasiia Kharchenko. Eu amo vocês. Gostaria de poder abraçá-las. Força" Florence Welch, cantora e compositora







Assim que a música foi lançada, na segunda-feira (7/3), Florence revelou que o vídeo foi gravado na capital ucraniana, em novembro de 2021, e bailarinas do clipe foram diretamente afetadas pela guerra com a Rússia.





“Duas dançarinas desse vídeo estão atualmente em um abrigo. Para minhas belas e corajosas irmãs Maryne Kuchskova e Anastasiia Kharchenko. Eu amo vocês. Gostaria de poder abraçá-las. Força”, escreveu Florence.





“Heaven is here” sucede a “King”, lançada em 23 de fevereiro passado. Ambas representam o retorno da banda à sonoridade mais carregada, classificada como pop barroco. Ainda que as letras tratem de questões pessoais, isso está presente por meio de uma série de metáforas, diferentemente dos versos do último álbum, “High as hope”, mais diretos.





Em “King”, Florence Welch reflete sobre as dores de ser artista mulher, o que a leva a enfrentar dilemas a respeito da carreira e de sua vida pessoal.





“Querer ser artista, mas também querer uma família, pode não ser tão simples para mim como é para meus colegas homens. Eu tinha como modelo quase exclusivamente os artistas homens e, pela primeira vez, senti que um muro caiu entre mim e meus ídolos, porque tenho de tomar decisões que eles não tomaram”, declarou Florence, em nota enviada à imprensa.





Com a música, a banda divulgou um clipe, também dirigido por Autumn de Wilde, que traz performances de dança contemporânea e referências a elementos sobrenaturais.





Apesar de o grupo não ter confirmado o título do álbum e a data de lançamento, na internet os fãs especulam que a chegada do novo trabalho é iminente. Um dos sinais seria a própria capa dos singles, que remetem a cartas de tarô.

CARTAS DE TARÔ

No site do grupo, a página inicial exibe baralho com 15 cartas – as duas primeiras viradas para cima e o restante, para baixo. Essas duas são “King” e “Heaven is here”, tratadas também como “Capítulo 1” e “Capítulo 2”. Especula-se que as cartas revelarão os próximos singles.





“King” e “Heaven is here” são as primeiras inéditas do Florence The Machine desde “Call me Cruella”, lançada em 2021, na trilha sonora do filme “Cruella”, da Disney.





Antes, a banda havia lançado “Light of love” (2020), “Moderation” e “Haunted house” (ambas de 2019), canções descartadas de “High as hope”, e celebrou o aniversário de 10 anos de seu disco de estreia, “Lungs” (2009), com edição especial que incluiu demos e músicas inéditas. A discografia do grupo ainda conta com “Ceremonials” (2011) e “How big how blue how beautiful” (2015).





Ainda em 2022, o livro que Florence Welch lançou em 2018, “Useless magic: Lyrics and poetry”, vai sair no Brasil pela DarkSide Books. O trabalho reúne letras de canções, poesias e ilustrações assinadas pela vocalista.

No clipe, assinado por Autumn de Wilde, diretora do filme “Emma” (2020), Welch faz performance de dança contemporânea com um grupo de dançarinas.