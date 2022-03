Obcecada pelo sucesso, blogueira vira serial killer em 'As seguidoras'

A atriz Maria Bopp vive na série uma blogueira da vida saudável que ela define como 'gratiluz-goodvibes-vegana' (foto: Paramount+/divulgação)





Em tempos de mídias digitais, Liv seria apenas mais uma influenciadora que quer a todo custo conquistar seguidores. O problema é que a obsessão pelo sucesso transforma a influenciadora em uma serial killer. “Ela é blogueira-gratiluz-goodvibes-vegana”, define, bem-humorada, a atriz Maria Bopp, que interpreta a personagem da série “As seguidoras”, que será lançada neste domingo (6/3) pelo Paramount+.









Criada por Manuela Cantuária e dirigida por Mariana Youssef e Mariana Bastos, a série tem seis episódios. Todos serão liberados neste domingo.





Em entrevista coletiva virtual sobre a série, Manuela Cantuária contou que a ideia de colocar uma mulher como assassina em série foi uma forma de mudar um pouco a maneira como as histórias são contadas, protagonizadas por detetives, pela figura do investigador, do policial traumatizado.









'Queria escrever uma série sobre como as redes sociais enlouquecem as pessoas e surgiu a ideia dessa personagem, a Liv, que é pura vida, que se diz contra todo tipo de crueldade contra os seres humanos, contra os animais e é muito obcecada pela própria imagem a ponto de viver uma farsa' Manuela Cantuária, criadora da série



“Sempre girou em torno de homens, então foi um exercício muito interessante para a gente", diz a autora. Para entender como uma mulher se comportaria no contexto da investigação, do thriller, da violência, ela trabalhou com uma equipe composta majoritariamente por mulheres – e não apenas no roteiro, mas também na produção.

ABSURDOS

“Desde a época de Tony Soprano (“Família Soprano”), Don Draper (“Mad men”), Walter White (“Breaking bad”), o Dexter, a gente ama esses caras mesmo eles fazendo absurdos, por que a gente não pode amar uma mulher também que faz isso?”, questiona.





O roteiro começou a ser pensado quando Manuela dava seus primeiros passos nas redes sociais e entendeu que o discurso de autoestima, de vida saudável de certas blogueiras era um mecanismo perverso, por mostrar uma rotina de vida praticamente inalcançável como modelo a ser seguido.





“Queria escrever uma série sobre como as redes sociais enlouquecem as pessoas e surgiu a ideia dessa personagem, a Liv, que é pura vida, que se diz contra todo tipo de crueldade contra os seres humanos, contra os animais e é muito obcecada pela própria imagem a ponto de viver uma farsa”, conta. Dar a ela a característica de assassina deu contraste maior à farsa.





Quando a equipe de roteiristas se reuniu, a complexidade da personagem cresceu. “A gente tem uma personagem que é uma assassina, mas também temos que entender qual é o gatilho dela, o que a motiva, o que se passa na sua cabeça dela. Queríamos explorar a ironia disso tudo. Foi um processo muito rico para a gente, porque é um tema muito atual, que estamos vivendo aqui o tempo todo.”





As personagens são ficcionais, mas Manuela Cantuária diz que especialmente Liv e Ananda foram construídas a partir da rotina de influenciadoras famosas. “Como é que é você acordar e ter que filmar o seu café da manhã e estar o tempo inteiro vivendo uma vida que talvez de fato você não estaria vivendo? Tem um ponto de vista aí que é crítico, e eu prefiro deixar para o público olhar e falar: ‘Nossa, me lembra fulana!’.”





Manuela viu vídeos de blogueiras supostamente abrindo o coração sobre a autoestima e, de repente, fazendo um anúncio publicitário no meio da transmissão, dizendo, por exemplo, que agora começou a aceitar o próprio corpo.





MECANISMO

“É muito louco como essas megainfluenciadoras operam. Acho que é um mecanismo que faz com que seja assim. Graças a Deus, não existe uma blogueira ‘pura vida’ que está matando gente por aí”, ironiza. Mas Liv, como todas as blogueiras, tem medo do cancelamento, sofre com a ansiedade que isso gera, com os efeitos que deixam a cabeça ruim, tudo levado ao absurdo.









'Se você critica essas pessoas que têm milhões de seguidores, você tem todo um exército de pessoas chamando você de invejosa, moralista, falando que você na verdade queria ser essa mulher, que não sei o quê' Maria Bopp, atriz



Manuela elogia o que considera um equilíbrio muito bom no roteiro entre o drama, a complexidade, a leveza e a comédia. “A gente quer que as pessoas reflitam, mas a gente quer que as pessoas achem graça na ironia disso tudo”, pondera.





BLOGUEIRINHA

Liv não é a única influenciadora entre as personagens da carreira de Maria Boop. Criadora da Blogueirinha do Fim do Mundo, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, há um bom tempo a atriz exerce um olhar crítico sobre as blogueiras, mas, desta vez o desafio foi fazer uma blogueira sem criticá-la.





“Eu tinha que acreditar na Liv, acreditar no que ela fazia. Fiz um estudo sob outra ótica, com outro objetivo dessas blogueiras. A Liv, tanto no lado de serial killer quanto no lado blogueira, tem esse desejo por reconhecimento, por notoriedade. Estudei muitas blogueiras e muitos serial killers e esse desejo de chamar a atenção é um ponto-chave comum entre esses dois mundos, que aparentemente não se encontram.”











A atriz cita o vídeo de uma garota fazendo uma dancinha com a mãe no leito de morte como um dos grandes absurdos que refletem essa necessidade de chamar a atenção. “A cada semana, temos exemplos de como as pessoas levam até às últimas consequências o desejo de ganhar destaque na internet. Inclusive entrando em temas polêmicos, como nazismo, racismo. As pessoas usam de polêmicas para ganhar engajamento, para ganhar destaque na mídia, para voltar para as manchetes de jornal. Isso também foi um material de estudo para mim”, afirma.





Colega de Maria Bopp no elenco da série, Raissa Chaddad usa as redes sociais como vitrine para o seu trabalho. Ela diz que não se doa 100% para as redes sociais, por ser algo muito tóxico. “Muitas vezes eu não quero ver nada.” Reconhecendo que rede social também deixa muita gente mal, ela acredita que exista um lado bom na internet, como a facilidade de comunicação entre as pessoas que ela proporciona.





Gabz tem uma relação mais estreita com a internet. Ela surgiu no mundo digital por meio de uma slam (batalha de poesia) e sabe que, se não fosse a internet, a mensagem não chegaria a tantas pessoas.





Tenho recordações da internet construindo a minha autoestima. Eu sou uma menina negra no Brasil, que não tinha acesso a diversas estéticas. Estava em um lugar em que a internet me permitiu participar de grupos de literatura nos quais pessoas da periferia não têm acesso a material de estudo que só as faculdades têm”, diz.





Ela, contudo, aponta que o modo como a internet é usada reflete um comportamento mais geral da sociedade. “Se vivemos em uma sociedade racista, gordofóbica, uma sociedade extremamente capitalista e neoliberal, a internet não vai funcionar de forma diferente, ela vai funcionar do mesmo jeito. Quem vai ter mais seguidores na internet serão meninas brancas, vendendo corpos impossíveis, estilos de vidas impossíveis, porque assim é como a sociedade se reproduz, e o algoritmo também reproduz isso.”





Sobre seu papel em relação ao uso da internet, a atriz e poeta diz: “Não adianta projetar um futuro da internet como se a internet fosse um assunto descolado do mundo, eu tenho que fazer o que eu já faço, que é batalhar por novas narrativas do lado de fora, porque só assim vai ecoar do lado de dentro, sabe?”





Ela acrescenta: “Eu tenho que batalhar para influenciar as pessoas com conteúdos que acrescentem à vida delas, que resgatem a autoestima delas, que ofereçam acesso à literatura, as coisas que eu acho que são positivas para essas pessoas. É muito menos sobre a internet e muito mais sobre a gente, como a gente está mudando essa estrutura aí, mudando esse sistema que sempre acaba se reproduzindo em qualquer lugar, em qualquer espaço”.

CAMPO DE BATALHA

Maria Bopp concorda com Gabz e define a internet como um campo de batalha. Em sua opinião, a pauta crítica da internet está crescendo. Mesmo assim, ela se diz assustada com o número de mulheres influenciadoras que têm milhões de seguidoras com ações extremamente irresponsáveis.

“Se você critica essas pessoas que têm milhões de seguidores, você tem todo um exército de pessoas chamando você de invejosa, moralista, falando que você na verdade queria ser essa mulher, que não sei o quê.”





Maria não sabe o que esperar da internet nos próximos tempos. “Hoje em dia eu faço um vídeo de três minutos e tem gente falando que são muito longos, sabe? Daqui a pouco um minuto vai ser longo, talvez, não sei.”