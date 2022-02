PBH cria Film Comission para agilizar autorizações de filmagens na capital

Gabriel Portela, secretário municipal-adjunto de Cultura, detalhou o funcionamento do Film Comission em reunião no Cine Santa Tereza (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Alavancar a economia do audiovisual na capital mineira. É com esse objetivo que nasce a Belo Horizonte Film Comission, braço da Secretaria Municipal de Cultura responsável por apoiar a produção audiovisual no município, autorizando, regulando e atraindo novas filmagens para a cidade.









A BH Film Comission pretende desburocratizar o processo que envolve autorizações de filmagens em locais públicos da capital. A ideia é concedê-las com maior rapidez, encurtando o caminho entre os pedidos e os órgãos da prefeitura a que eles têm de ser submetidos.

PORTA DE ENTRADA



Gabriel Portela, secretário municipal-adjunto de Cultura, explica que haverá apenas uma porta para as solicitações de autorização de filmagens em áreas públicas do município. Se até então produtores se deparavam com a necessidade de encaminhar uma série de pedidos, a nova estrutura consolida todas as demandas em apenas única solicitação, realizada por meio do Formulário Único de Filmagens.





“Como a BH Film Comission depende de outros órgãos da prefeitura, a gente criou um Comitê Gestor de Filmagens, que tem representantes de vários deles: Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais, Belotur, Comunicação Social, Secretaria Municipal de Prevenção e Segurança, BHTrans, Fundação de Parques e outros”, explica.





Dois representantes do setor audiovisual da capital integram o comitê. “Teremos avaliações periódicas da política de filmagens na cidade, o que a gente pode melhorar, quais incentivos podemos oferecer, no sentido de fazer girar a economia, atraindo produções”, pontua Portela.





De acordo com ele, Belo Horizonte reúne condições para avançar na economia do audiovisual, que vem se mostrando muito forte no Brasil e no mundo. “A gente tem produção mineira e de Belo Horizonte de altíssima qualidade, com filmes circulando o mundo e ganhando festivais, além dos muitos trabalhos de publicidade feitos aqui”, ressalta.





O secretário-adjunto diz que esse cenário não refletia o que estava estabelecido como política pública para o setor. “Ainda era muito difícil filmar na cidade. Não foram poucos os casos de grandes produções que seriam rodadas aqui e desistiram porque os processos eram lentos, muito burocratizados. Queremos tornar esse processo fácil e rápido”, aponta.





Outro papel que a BH Film Comission vai cumprir é o de articuladora, no sentido de firmar parcerias com eventos e festivais, além de oferecer um trade turístico, segundo Portela.





“Queremos criar atrativos para a produção que, às vezes, está em São Paulo, mercado saturado, e pode olhar para Belo Horizonte”, diz. “Para nós é muito bom, porque, além da questão do desenvolvimento econômico, projeta nossa cidade através de seus cenários, que serão vistos no resto do país e no mundo”, acrescenta.

SITE INFORMATIVO

O novo site da Belo Horizonte Film Commission, que está disponível no Portal Belo Horizonte, reúne informações consolidadas para a realização de projetos audiovisuais na capital.





No canal, é possível encontrar o Formulário Único de Solicitação de Filmagens, as normas que regulamentam as filmagens na cidade e as principais locações públicas do município.





O site vai contar também com banco de serviços e fornecedores do audiovisual, cujo cadastro aberto poderá ser feito por todos os profissionais que atuam na capital.





“Às vezes, vem produção de fora e precisa de um eletricista especializado em audiovisual, de um assistente de fotografia. Ali vai ter. A proposta é que os profissionais e prestadores de serviço da cidade se cadastrem. Nossa equipe vai analisar esses cadastros e, de tempos em tempos, a gente promoverá a atualização, para que não vire arquivo morto”, destalha Portela.

TABELA DE DESCONTOS

Outro mecanismo é a Tabela de Descontos Progressivos sobre os preços de filmagens em equipamentos públicos.





Os descontos variam de acordo com o perfil da produtora, bem como da finalidade do produto audiovisual: produções independentes de curta-metragem ou documentário, por exemplo, terão 100% de desconto para a gravação nos equipamentos públicos do município. Já as filmagens de longas-metragens de baixo orçamento e produtos para TV independente terão 90% de desconto.





Durante o período da pandemia da COVID-19, quem realizar gravações na capital deve respeitar o Protocolo de Filmagens em Espaços Públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, que está disponível na aba “normativas” do site portalbelohorizonte.com.br/filmcommission.