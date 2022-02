Leo Susi lança 'BraGILidade' para comemorar os 80 anos de Gilberto Gil

O baterista Leo Susi fez ampla pesquisa de repertório para chegar às seis faixas de seu novo disco (foto: Bruno Cazarini/divulgação )





Gilberto Gil, que completa 80 anos em junho, ganhou um presente do baterista e percussionista Leo Susi: o álbum “BraGILidade”, com versões instrumentais de seis de suas composições. A maioria é pouco conhecida, com exceção de “Procissão”, gravada por ele no disco de estreia, “Louvação”, em 1967.









“De lá pra cá, comecei a fazer pesquisa de repertório, porque não queria que fosse um CD das músicas 'lado A' dele”, comenta Susi.





“Como a música do Gil é cantada, era preciso fazer muitas adaptações, imaginar um instrumento, como o sax ou a flauta, fazendo a melodia no lugar da voz”, afirma o baterista.





De acordo com ele, apesar de ser “um disco extremamente bem-elaborado”, nada está muito completo, o que facilita a assimilação do repertório. “Quis levar a música instrumental para pessoas que nunca tiveram contato com ela”, observa Susi.





A participação de Gil no álbum foi viabilizada pelo produtor Luiz Eduardo Alves da Rocha. Em vez de cantar, como se pensou inicialmente, o próprio baiano sugeriu tocar violão, pois a faixa “Balafon” estava praticamente pronta.





“Ele foi supergeneroso. Lembrou-se de nossa conversa na China e adorou o disco. Gil é uma pessoa iluminada”, afirma Leo Susi, emocionado.









Gilberto Gil participou do disco de Leo Susi tocando violão na faixa 'Balafon'

“BraGILidade” traz as faixas “Mar de Copacabana”, “Balafon”, “Procissão”, “Kaô”, “Baticum” e “Tata Engenho Novo”, lançadas em discos gravados entre 1967 e 1998.

SUPERBANDA

Além de Gilberto Gil, Susi e Adriano Magoo (piano, teclados, acordeom e programações), participam do álbum os instrumentistas Sizão Machado (contrabaixo), Chico Chagas (acordeom), Paulo Calasans (piano solo), Damien Banzigou (contrabaixo), Boris David Reine (tambor da Martinica), Richard Fermino (sopros), Adriano Sambatti (contrabaixo) Bruno Aguilar (contrabaixo acústico), Sintia Piccin (sax-tenor), Marcelo Mariano (contrabaixo), Marcellus Meirellis (violão de náilon) e Rafael Furtado (contrabaixo acústico).









REPERTÓRIO “MAR DE COPACABANA”

.De Gilberto Gil

.Gravada no disco “Extra” (1983)





“BALAFON”

.De Gilberto Gil

.Gravada no disco “Refavela” (1977)





“PROCISSÃO”

.De Gilberto Gil e Edy Star

.Gravada no disco “Louvação” (1967)





“KAÔ”

.De Gilberto Gil e Rodolfo Stroeter

.Gravada no disco “O sol de Oslo” (1998)





“BATICUM”

.De Gilberto Gil e Chico Buarque

.Gravada no disco “O eterno deus mu dança” (1989)





“TATÁ ENGENHO NOVO”

.De Gilberto Gil/temas populares recolhidos por Mário de Andrade

.Gravada no disco “O sol de Oslo” (1998)





(foto: Bruno Cazarini/divulgação)



“BRAGILIDADE”

.Disco instrumental de Leo Susi

.Seis faixas

.Galeão

.Disponível nas plataformas digitais





