Celso Adolfo faz o resumo de sua obra em show gratuito no Memorial Vale

Minas é marcante na obra de Celso Adolfo, que dedicou disco a Guimarães Rosa e agora vai homenagear sua cidade, São Domingos do Prata (foto: Eduardo Gontijo/divulgação)





O cantor e compositor Celso Adolfo revisita sua obra – do disco de estreia, “Coração brasileiro”, lançado em 1983, ao álbum “Remanso de rio largo” (2019) – em show nesta quinta-feira (24/2) à noite, no auditório do Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade.









“Foi no Memorial que cantei as primeiras sete músicas de 'Remanso de rio largo', que naquele momento nem tinha nome. Ainda estava inseguro sobre o disco, se iria fazê-lo ou não, mas quando toquei essas músicas lá, foi a hora da verdade”, diz Celso. “Ali eu tive a confirmação de que valia a pena tocar adiante o trabalho.”

"PRATIANO" VEM AÍ

O repertório desta noite, no formato voz e violão, terá também uma canção inédita do álbum “Pratiano”, disco que o cantor e compositor vem gravando e cujo lançamento está previsto para este ano. As referências do novo trabalho vêm de São Domingos do Prata, cidade do Leste de Minas onde Celso nasceu.





Diferentemente do antecessor, “Pratiano” não será um álbum temático. Nele, Celso vai explorar variações de temas e gêneros musicais como a valsa e o samba, além do “coco calangado”, como ele batizou.





Trata-se da “mistura do coco nordestino com o negaceio do samba”, explica. “Quando o sambista faz o movimento de quebra do corpo ou dos pés, ele vai, mas já volta. Parece que foi, mas não foi; diz que foi e voltou. No coco tem demais esse negaceio”, comenta.





A entrada é franca, mas o auditório, com 84 lugares, está funcionando com 50% da ocupação para garantir o distanciamento determinado pelos protocolos antipandemia. Ingressos devem ser retirados a partir das 18h30, mediante apresentação obrigatória de comprovante vacinal completo.

LIVES E PANDEMIA

Será o segundo show presencial de Celso Adolfo durante a pandemia. Em dezembro do ano passado, ele cantou em Araçuaí, cidade do Vale do Jequitinhonha mineiro. Desde março de 2020, Celso apresentou uma série de lives, cada uma dedicada a um disco que gravou.





O cantor e compositor mineiro admite estar um pouco apreensivo em relação ao público desta noite, pois tem recebido mensagens de pessoas receosas em comparecer ao Memorial devido ao recrudescimento da COVID-19. Porém, acredita que a adoção do protocolo sanitário dará a devida segurança ao público.





CELSO ADOLFO

Show de voz e violão. Nesta quinta-feira (24/2), às 19h30, no auditório do Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h30, com limite de um par por pessoa. Capacidade: 42 lugares





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria