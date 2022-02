Com Luiz Caldas como convidado, Chico Lobo lança "Sementeira"

Chico Lobo diz que a nova canção une batuques mineiros à sonoridade do Recôncavo Baiano (foto: Divulgação) O cantor, compositor e violeiro Chico Lobo lança nas plataformas digitais “Sementeira”, single que precede o álbum cheio “O tempo é seu irmão”, previsto para o próximo mês de maio. Composta em parceria com o músico cearense Eudes Fraga, a canção traz a participação especial do baiano Luiz Caldas nos vocais.









O músico avalia que “essa junção da viola mineira, do meu canto mineiro, com o canto baiano dele deu todo o tempero de ‘Sementeira’”. A canção, segundo diz, traduz seu “desejo de chegar às pessoas e de falar um pouco de positividade, mesmo na situação difícil pela qual a cultura tem passado. E a forma que o artista tem de se comunicar com o público é produzindo sempre”.





Ele adianta que o próximo single, “Rio e mar”, previsto para o mês que vem, trará a participação dos irmãos gaúchos Kleiton & Kledir. “Eles sempre foram referência para mim na música brasileira.”



Em abril, ele pretende lançar a canção “Indagorinha”, “homenagem ao nordestino, que terá a participação de Sérgio Andrade, da Banda de Pau e Corda”. Finalmente, Chico fecha o lançamento dos singles, em abril, com a participação de Tetê Espíndola em “Lua e Sol”.





Luiz Caldas elogia Chico Lobo como “um dos artistas que mantêm viva a música brasileira, música sem misturas de outros lugares, a não ser da nossa terra mesmo e das nossas raízes. Assim que recebi a canção, achei-a maravilhosa. E poder participar desse disco mantém o meu astral para cima, porque sei que estou colaborando para que a música popular brasileira fique cada vez mais forte”.

“Sementeira”





(Chico Lobo e Eudes Fraga)





Sei que o amor é fruta boa

Vinga no tempo que há de vir

O meu desejo é ave que voa

Buscando flor em seu jardim

Na terra roxa do bem querer

Arei com fé cada palmo de chão

Reguei com água do meu olhar

Pra fazer sementeira em seu coração

A vida tem os seus dissabores

Nunca foi fácil de ser feliz

A cada dia uma nova chance

De se fazer sempre aprendiz

Sei que o amor é fruta boa

Vinga no tempo que há de vir

O meu desejo é ave que voa

Buscando flor em seu jardim

Hoje eu te trago a minha viola

E a luz no escuro breu

Na incerteza do meu destino

Te dou esse canto que é todo seu

Que o sol quente de uma manhã

Seja prenúncio do fim da dor

E em noite clara o luar da serra

Testemunhe enfim nosso divino amor

Sei que o amor é fruta boa

Vinga no tempo que há de vir

O meu desejo é ave que voa

Buscando flor em seu jardim