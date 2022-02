Quinteto da Paraíba e Trio Lancinante fazem shows gratuitos em BH

Renomado grupo de música de câmara do Brasil, Quinteto da Paraíba se apresenta hoje, no CCBB (foto: Walber Lima/DIVULGAÇÃO)





O Quinteto da Paraíba abre a programação musical nesta quarta-feira (23/2), às 20h, da mostra “Movimento Armorial 50 anos”, em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Na sexta-feira (25/2), o palco será do Trio Lancinante, que apresenta o espetáculo "Amanhecência", com participação especial da cantora gaúcha Letícia Torança. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados em bb.com.br/cultura.





O Quinteto da Paraíba é um dos mais renomados grupos de música de câmara do Brasil. Trafegando com versatilidade entre a música de concerto e a música popular, lançou seis CDs, entre eles "Armorial & Piazzolla", "Música Armorial" e "Capiba & Gonzagão". O grupo surgiu com a proposta de divulgar a obra de compositores brasileiros, mas é no Nordeste que encontra sua inspiração maior. É integrado por Ronedilk Dantas (1º violino), Anderson Carvalho (2º violino), Ulisses Silva (viola), Nilson Galvão (violoncelo) e Xisto Medeiros (contrabaixo).





Já o Trio Lancinante é formado por Francisco Andrade (viola e violão), Ravi Shankar Viana (corne inglês e oboé) e Teresa Cristina (violoncelo). Parceria com Letícia Torança, “Amanhecência” é o primeiro espetáculo do grupo que une a música instrumental, o canto da poesia e imagens de um “Ser tão Brasil”. A estreia ocorre em Belo Horizonte.



Os encontros musicais têm curadoria do maestro Antônio Madureira, que participou com Ariano Suassuna, no Recife, da criação do Movimento Armorial. Haverá exigência de apresentação do comprovante da segunda dose da vacina contra a COVID-19 ou do resultado negativo para a doença em teste do tipo RT-PCR, realizado até 48h antes do evento ou teste rápido de antígeno, realizado até 24h antes do show. Informações: (31) 3431-9400.