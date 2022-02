Antigo repertório da cantora Mariya Takeuchi é 'joia escondida', de acordo com jovens internautas (foto: Youtube/reprodução) No boom japonês da década de 1980, Tel Liyanto nem havia nascido, mas adora os sucessos do pop urbano daquela época, que se tornaram virais na internet graças à geração internacional de jovens fãs.









O gênero retrô se tornou tão popular que o astro canadense The Weeknd incluiu um trecho de “Midnight pretenders”, de 1983, em seu último lançamento, enquanto as gravadoras correm para reeditar esquecidos vinis de pop urbano.





“É como a Era Disco: um som nostálgico, mas também moderno”, diz a indonésia Liyanto, de 27 anos, que veio dançar em um bar de Tóquio ao som de pop urbano. “Ouço para dançar, ouço para relaxar”, conta.

NOSTALGIA GLOBALIZADA

O revival foi amplificado pelo algoritmo do YouTube, que detecta quando a canção é curtida e compartilhada, recomendando-a para o mundo.





Faixas populares como “Plastic love”, de Mariya Takeuchi, lançada em 1984, atingem dezenas de milhões de visualizações no YouTube.





A base rítmica das faixas e os metais exuberantes têm a vibração otimista de “Club Tropicana”, do Wham!, mas as letras japonesas contam uma história diferente.





“Desde o dia em que meu coração foi partido, tenho trocado o dia pela noite”, canta Takeuchi na faixa, que alguns comentários descrevem como “joia escondida”.





O DJ Kei Notoya, de 33 anos, ficou viciado em pop urbano na primeira vez em que o ouviu, na faculdade. Desde então, acumulou cerca de 3 mil discos – inclusive, vende alguns segundos depois de oferecê-los na Tokyo Condition, sua loja virtual.





“A música japonesa da época copiou muito do rock, soul e R&B americano”, diz Notoya. “Parece novo, mas ao mesmo tempo familiar. As pessoas que não nasceram naquela época podem sentir a energia, a atmosfera dos anos 1980 e 1970, ouvindo essas músicas.”





Com a popularidade do gênero, gravadoras japonesas disponibilizaram mais canções de seu catálogo antigo para serviços de streaming.





A inclusão de um trecho da canção de Tomoko Aran em “Out of time”, de The Weeknd, “é o exemplo mais popular de uma velha música japonesa apresentada a um público mais amplo”, ressalta Patrick St Michel, especialista em música do Japão.





Em 2020, “Midnight pretenders” foi relançada em vinil ao lado de outros hits do pop urbano, incluindo “Plastic love”, atualizado com um vídeo pela Warner Japan.





Gary Ieong, coproprietário da loja White Noise Records, em Hong Kong, diz que a reedição de “Plastic love” tem sido lucrativa. Os jovens que ouvem a música no YouTube querem comprar o álbum “como lembrança”, explica.



ANIME E ROUPAS VINTAGE

O gênero tem seguidores no TikTok – fãs adaptam as canções favoritas em ilustrações de estilo anime ou dançam ao som delas usando roupas dos anos 1980.





Para o especialista St Michel, novos ouvintes são atraídos pelo pop urbano também devido ao “elemento de melancolia que ele esconde”. E conclui: “Há algo triste também, não é apenas hedonismo.”