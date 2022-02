Governo do Chile devolve à Ilha de Páscoa escultura de pedra com 715 quilos

A escultura do Moai Tau entre Veronica Tukihito, representante da comunidade rapa nui, e Consuelo Valdés, ministra da Cultura do Chile (foto: Museu de História Natural do Chile/AFP)

O Museu Nacional de História Natural do Chile devolveu a escultura do Moai Tau ao povo rapa nui, da Ilha de Páscoa, localizada a 3,7 mil quilômetros do continente, no Oceano Pacífico.









Com olhar carrancudo, boca retilínea e perfil barrigudo, o monolito está exposto desde 1878 no Museu Nacional de História Natural de Santiago. Em 2018, a comunidade rapa nui reivindicou ao governo chileno a devolução do Moai e de outras peças retiradas da ilha.





Devido à pandemia, a transferência da escultura só pôde ser realizada este ano. Embarcada em navio no porto de Valparaíso, na última segunda-feira (21/2), ela viaja por cinco dias até a Ilha de Páscoa.



“Pela primeira vez, um Moai retornará à ilha a partir do continente”, afirmou Consuelo Valdés, ministra da Cultura e das Artes do Chile.





Na Ilha de Páscoa, o Moai ficará exposto no Museu Antropológico Padre Sebastián Englert. A comunidade rapa nui também solicitou ao Museu Britânico de Londres a devolução do Moai Hoa Hakananai'a, levado da aldeia de Orongo pelos ingleses sem autorização, em 1868.