Arqueólogos apresentam múmias pré-colombianas de crianças sacrificadas no Peru

Arqueólogos peruanos apresentaram nesta terça-feira os restos mortais de 20 múmias, incluindo oito crianças, de entre 800 e 1.200 anos, sacrificadas como oferenda a um personagem de elite de um complexo urbano milenar de Cajamarquilla, periferia de Lima.



"A importância e transcendência dessas descobertas é que se trata de um grupo de 20 pessoas, incluindo 12 adultos e 8 crianças, enterradas em uma área adjacente à tumba da múmia em Cajamarquilla", disse o arqueólogo Pieter Van Dalen, responsável pelo projeto Cajamarquilla.



"Esta descoberta nos permite aprender mais sobre as práticas funerárias, rituais nesta área tão próxima de Lima, em períodos que variam de 800 a 1.000 anos d.C., destacou Van Dalen.



A equipe de arqueólogos e representantes da Universidade de San Marcos encontrou no começo do mês em Cajamarquilla seis fardos funerários de crianças e a múmia de um personagem importante do centro arqueológico milenar. A descoberta ocorreu perto da câmara funerária de cerca de três metros de comprimento, e a uma profundidade de 1,40 metro, onde em novembro foi encontrada a múmia de quem agora se presume que tenha sido um personagem importante.



- Sacrifício de crianças -



De acordo com Van Dalen, 35, as crianças estavam envoltas em panos e amarradas com cordas, acompanhando o personagem de elite. "A descoberta de tantas pessoas aqui nos lembra outros casos, como o Senhor de Sipán (norte do Peru), onde foi sepultado juntamente com a mulher, filhos e servos", observou.



O Senhor de Sipán foi um antigo governante moche do século III. Essa cultura dominava o norte do antigo Peru. Seus restos foram descobertos em julho de 1987.



"Muitas dessas pessoas foram sacrificadas, identificamos em ossos vestígios de golpes e lesões graves que causaram a sua morte", explicou Van Dalen. Ossos de camelídeos, como lhamas, também foram encontrados no local.



As múmias pré-hispânicas seriam da Cultura Wari, civilização andina que floresceu no centro dos Andes aproximadamente entre os séculos VII e XIII d.C..



Cajamarquilla é considerada uma cidade pré-hispânica que poderia ter abrigado entre 10.000 e 20.000 pessoas em um total de 167 hectares. Foi construída por volta do ano 200 a.C. e ocupada até o ano 1500.



"Essas descobertas darão outro giro no que foi Cajamarquilla, onde se praticavam sacrifícios e práticas funerárias", disse à AFP a arqueóloga Yomira Huamán. A cidade fica 24 km a leste de Lima e é um dos maiores complexos arqueológicos da capital peruana, metrópole que hoje conta com 10 milhões de habitantes.