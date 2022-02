Marina Hungria lança single melancólico sobre a folia depois da COVID-19

A compositora e cantora Marina Hungria vai lançar o EP "O que vale a pena", em março (foto: Acervo pessoal )





“Corpo na rua e copo na mão”, profetiza o verso de “Calor na rua”, o novo single do projeto Bluebagbang, da paulista Marina Hungria. Lançada nas plataformas de streaming, a faixa vai abrir o EP “O que vale a pena” e chega com videoclipe produzido pela própria artista.









DÚVIDA

Apesar das palavras calorosas, a canção tem um tom melancólico ligado a este momento de dúvida e insegurança, reforçado pelo arranjo simples e delicado.





No mesmo clima soturno do single, o clipe mostra Marina cantando em frente a imagens gravadas do carnaval de rua carioca em 1945, projetadas na parede. “Sinto falta da espontaneidade”, revela a artista. “Quando pudermos nos libertar dessa pandemia, esse sentimento será mais aflorado.”





O projeto dela começou em 2020. Marina queria saber se a sua música seria ouvida em meio a tantos questionamentos trazidos pela COVID-19. “A pandemia me trouxe diversas reflexões. Uma delas era esta: será que se eu estivesse encarando meus últimos momentos de vida, eu me arrependeria de algo?”.





Natural de Itapetininga, no interior de São Paulo, Marina Hungria iniciou o projeto Bluebagbang quando se mudou para a capital paulista, buscando trabalho como editora de vídeo.





“São Paulo é um ambiente meio hostil, a grande Babilônia, onde todos desejam estar. Mas é cidade difícil, principalmente para quem acaba de chegar”, confessa.





A distância da família e dos amigos contribuiu para inspirar o nome do projeto, que surgiu no momento em que ela se viu guardando pertences na sacola de lixo azul. Blue, azul em inglês, remete a melancolia; bag significa sacola; e bang, barulho.





COM THIAGO PETHIT

Em junho de 2021, Marina Hungria lançou seu primeiro EP, “Manifesto dos ventos delirantes”. Foi composto, produzido e gravado em seu home studio com o auxílio do cantor e compositor Thiago Pethit, professor de canto dela, com mixagem e masterização assinadas por Rodrigo Florentino. Essas parcerias se repetiram em “O que vale a pena”.





O lançamento do segundo EP de Marina Hungria está previsto para 11 de março. Além de “Corpo na rua”, “O que vale a pena” terá quatro faixas.





“O QUE VALE A PENA”

.O EP de Marina Hungria, com cinco faixas, será lançado em 11 de março. Já está nas plataformas o primeiro single, “Calor na rua”