Bloco Fera Neném não vai deixar carnaval passar em branco para a criançada

O cantor e compositor Dudu Nicácio (à esquerda) e sua banda prometem levar o carnaval para dentro da casa das crianças (foto: Élcio Paraíso/divulgação)

Criado em 2014, na esteira da primeira experiência de paternidade de seu fundador, o cantor e compositor Dudu Nicácio (hoje, pai de Joana e Antônio), o bloco carnavalesco Fera Neném está em estado de suspensão, assim como todos os demais, em função da pandemia. Não pôde arrastar a petizada pelas ruas da cidade em 2021 e nem vai fazê-lo agora em 2022, mas nem por isso deixa de marcar presença neste período habitualmente entendido como Folia de Momo.









SAMBA, FREVO E CIRANDA

Dudu explica que a maior parte das faixas vem sendo composta desde antes do primeiro desfile do bloco. A cada ano, as canções são apresentadas junto de músicas do universo infantil vestidas com arranjos que contemplam frevo, marchinha, ijexá, samba, maracatu, samba de roda e ciranda.





A ideia de gravar o álbum vem do final de 2020, ante a percepção de que não haveria carnaval em 2021. “Como não teria como ir para a rua, pensei que também não dava para ficar sem fazer nada, daí surgiu a ideia do disco”, diz Dudu, explicando que só agora o trabalho vem à luz devido à demora natural do processo, sobretudo em se tratando de um projeto visual, com animações.





O primeiro single, “Cadê a fera?”, lançado no início deste mês, foi a última música que Dudu Nicácio compôs. Criada em 2021, era uma forma de dizer que o bloco não sairia, pois BH não teria carnaval.





“Na verdade, estou compondo desde 2013, quando minha filha nasceu. São temas que vieram amadurecendo ao longo do tempo, a gente levando para as ruas com o repertório geral do Fera. Na impossibilidade do desfile, o disco é para a gente tentar se fazer presente, com a esperança de que o carnaval volte e a meninada possa curtir”, aponta.





Desde o início do projeto, o músico tinha a vontade de criar um álbum visual, por causa do apelo das animações junto às crianças. “Ao longo da gravação, fui buscando saídas para viabilizar esse desejo. As animações foram feitas pelo Daniel Ferreti a partir de ilustrações de Alexandre Braga Brandão”, conta.





Devido aos custos, o tempo para a realização do trabalho era curto. “Mas rolou um encontro de energia grande e a gente conseguiu fazer todo o disco animado”, ressalta Dudu. “Tivemos de chegar no máximo da criatividade com o mínimo esforço. Resultou tudo muito bem-sucedido, são animações minimalistas, que vão no cerne das mensagens de cada música”, diz.





Detalhe importante: o produto final foi devidamente aprovado por Joana e Antônio, filhos de Dudu Nicácio. “À medida que o Ferreti ia mandando animações, era uma festa, porque as crianças já ficavam na expectativa de ver o resultado”, conta.

(foto: Élcio Paraíso/divulgação)

''Ajudou muito a gente receber o apoio das escolas. Do Clic, onde meus filhos estudaram, e, depois que a gente se mudou, da Escola da Serra. O corpo pedagógico sempre nos auxiliou nos temas'' Dudu Nicácio, cantor e compositor





FILHA E PARCEIRA Aliás, uma das faixas, “Eu não sou neném”, é parceria dele com a filha. Quando Joana tinha 4 anos, questionou o nome do bloco, dizendo que já não era mais bebê. “Ela começou a enumerar as coisas que não fazia mais, coisas de neném, e isso acabou virando a letra. Só coloquei música na fala dela”, explica.





As duas vinhetas – “Pandeiro sim” e “Raio de sol suspende a lua” – também são creditadas à prole, pois surgiram de insights musicais das crianças. Joana participa cantando na primeira, Antônio na segunda.





O bloco Fera Neném tradicionalmente desfila no sábado anterior ao carnaval. Para não deixar a data passar em branco, haverá ensaio-show virtual neste sábado (19/2), um convite para a criançada fazer seu carnaval em casa.





Acompanhado de sua banda, formada por Marcelo Chiaretti (flauta), Aloízio Horta (baixo) e Fernando Monteiro (bateria), Dudu vai mostrar as músicas do álbum e temas do universo infantil adaptados para os ritmos brasileiros que costuma levar para os desfiles – como “Pintinho amarelinho” e “Cai cai balão”. A transmissão será ao vivo, diretamente do pátio da Escola da Serra.





“Vai ser como ensaio mesmo, só que sem público. Cantaremos de forma descompromissada, como sempre, as músicas que costumamos cantar nos cortejos. Ao longo do tempo, fui adaptando canções do universo infantil para os ritmos brasileiros. Assim, fazemos a mistura entre as histórias que estão no imaginário coletivo infantil da população e os nossos ritmos”, adianta.





educação Dudu Nicácio explica que os desfiles sempre foram momentos de curtição, mas trazem em seu bojo a dimensão educativa, no sentido de trabalhar valores importantes.





“Tem a ver com aproveitar a coisa catártica do carnaval, mas na escala infantil, com atenção aos pequenos. Ajudou muito a gente receber o apoio das escolas. Do Clic, onde meus filhos estudaram, e, depois que a gente se mudou, da Escola da Serra. O corpo pedagógico sempre nos auxiliou nos temas e nas mensagens que as músicas passam”, revela.





“BLOCO FERA NENÉM”

Lançamento do disco nesta quinta-feira (17/2), nas plataformas de streaming, e do álbum visual, no canal do Bloco Fera Neném no YouTube. No sábado (19/2), às 11h, tem ensaio-show no canal do Bloco Fera Neném no YouTube