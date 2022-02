Três filmes de Arnaldo Jabor estão disponíveis no streaming; saiba quais

Arnaldo Jabor gravou sete filmes ao longo da vida (foto: Paramount Pictures/Divulgação) Autor de sucessos, o cineasta e jornalista carioca Arnaldo Jabor, morto na madrugada desta terça-feira (15/2), foi um dos grandes nomes do Cinema Novo, movimento cultural marcado pelas críticas à desigualdade social e cunho político, na década de 70.





Filmes disponíveis em plataformas streaming:





Eu te amo, de Arnaldo Jabor (foto: Reprodução ) Produzido em 1981, o roteiro foi considerado progressista por tratar de temas tabus do cinema, como a homossexualidade. Nomes como Sônia Braga, Vera Fischer e Tarcísio Meira compuseram o elenco.





No enredo, um empresário falido, após ser deixado por sua esposa, encontra uma prostituta que também vive uma decepção amorosa. O casal vive um romance pertubado pela solidão, ganância e paixão.









Eu sei que vou te amar, de Arnaldo Jabor (foto: Reprodução ) O drama produzido em 1986 rendeu a Fernanda Torres o prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes. O longa concorreu, ainda, à Palma de Ouro de Melhor Filme.





Na trama, um casal recém-separado se reencontra para discutir a relação em uma espécie de psicanálise filmada. Traumas, decepções e incômodos são revelados.









Toda Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor (foto: Reprodução ) Censurado pela ditadura militar, o filme produzido em 1973 entrou para a lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O enredo é baseado na peça homônima de Nelson Rodrigues.





O longa, premiado com o Leão de Prata no Festival de Berlim, trata das nuances da família tradicional brasileira. Na trama, um viúvo conservador se apaixona por uma prostituta e a decisão de se casar com a mulher se torna alvo de críticas da família.