Em 2004, Jabor divertiu plateia em BH ao atender telefone no palco

"Das muitas histórias que tenho com o Jabor, a mais divertida foi quando lancei seu livro", relembrou o escritor belo-horizontino Afonso Borges. Em seu Twitter, lamentou a morte do jornalista Arnaldo Jabor , nesta terça-feira (15/2), e compartilhou a lembrança de dividir o palco com o carioca.

Em novembro de 2004, Jabor lançou ao lado de Borges seu livro “Amor é prosa, sexo é poesia”, no Grande Teatro do Palácio das Artes. “No meio da conversa, toca um celular. Eu fiz cara feia para a plateia, tentando descobrir quem era. Nada. Toca uma, duas, três vezes...até que o Jabor vira pra trás e pega, no bolso do paletó que ele tinha colocado na cadeira, o seu próprio aparelho”, escreveu.