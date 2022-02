Famosos lamentam a morte de Arnaldo Jabor

Acabei de saber da morte do queridíssimo Arnaldo Jabor, com quem tive a honra de %u201Ctrabalhar%u201D no filme %u2018A Suprema Felicidade%u2019. Meus pêsames a todos os amigos, fãs e familiares. O Brasil perde um grande cronista, um exímio diretor, um excelente autor e um super fã do Costinha.