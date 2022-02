Academia de artes fundada na pandemia realiza, enfim, a 1ª exposição

Obras de arte de Ionei Dutra e Izildinha Dutra (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação)

Fundada em 2021, em plena pandemia, a Academia Frutalense de Artes (AFA) realiza, enfim, a primeira exposição com 20 obras de de artistas plásticos e visuais de Frutal, no Triângulo Mineiro. A mostra foi aberta hoje (9/2) e receberá visitação, com entrada gratuita, até o dia 25 deste mês, na Casa da Cultura de Frutal.