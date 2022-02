Ator e cantor Bruce Gomlevsky revive Renato Russo no Festival Rock Brasil

Bruce Gomlevsky "incorpora" Renato Russo em musical no CCBB (foto: Ricardo Brajterman/divulgação )

A peça “Renato Russo, o musical”, estrelada por Bruce Gomlevsky, chega ao Festival Rock Brasil 40, em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Bruce e a banda Arte Profana se apresentam hoje (9/2) e amanhã (10/2), às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).



13:31 - 02/02/2022 Banda Black Pantera, de Uberaba, vai tocar no Dia do Metal, no Rock in Rio A peça “Renato Russo, o musical”, estrelada por Bruce Gomlevsky, chega ao Festival Rock Brasil 40, em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Bruce e a banda Arte Profana se apresentam hoje (9/2) e amanhã (10/2), às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).O roteiro se baseia na trajetória do líder da banda Legião Urbana, que morreu de Aids em 1996, aos 36 anos, deixando obra poética e musical que faz a cabeça dos jovens de várias gerações. A dramaturgia é de Daniela Pereira de Carvalho, com direção de Mauro Mendonça Filho.





No próximo sábado (12/2), tem show de Kiko Zambianchi, às 20h, e Dinho Ouro Preto será a atração de domingo (13/2), no mesmo horário, com ingressos também a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site Eventim. Antes, na sexta-feira (11/2), o festival programou palestra do jornalista, compositor e escritor Nelson Motta, às 20h, e pocket show de André Frateschi, às 21h. A programação completa está disponível em instagram.com/rockbrasil40anos.