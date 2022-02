Edimilson de Almeida Pereira diz que sua literatura não pretende "mastigar" respostas para o leitor (foto: Prisca Agustoni/divulgação)

A escrita é um ofício ao qual o juiz-forano Edimilson de Almeida Pereira, de 58 anos, se dedica à sua maneira. Poesia, prosa, ensaio – escreve muito, sem pressa e desde sempre. Mas em paralelo à carreira acadêmica – pesquisador e professor há três décadas, é titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).





No final de 2021, o reconhecimento com o Prêmio São Paulo de Literatura (para “Front”) e o Oceanos (segundo lugar para “O ausente”) fizeram com que seu nome se tornasse “quente” no meio literário. É sobre essa trajetória que Edimilson pretende conversar com o público, esta noite.

A VIVÊNCIA DA ESCRITA

Pela primeira vez no “Sempre um papo”, ele abre nesta segunda-feira (7/2) a edição de 2022 do projeto literário – a conversa com Afonso Borges será virtual, por meio dos canais digitais do evento.





“Separo claramente as duas situações. Uma é a vivência da escrita, que não depende de sucesso de público, marketing, e se faz na intimidade da pesquisa, do estudo, na troca íntima com parceiros. Boa parte da minha vida é empregada nesse tipo de vivência, que é onde vejo que se dá a experiência literária aprofundada. Já a vida literária que ocorre pelo processo de divulgação é bem mais recente. Tento lidar com as duas de forma equilibrada”, afirma.





Mesmo que seja apontado como “novidade” na ficção, Edimilson escreve prosa desde a década de 1980. A publicação tantos anos depois ocorreu, de acordo com ele, como “conclusão de uma etapa de pesquisa”. Foram 18 anos de reescrita até que “O ausente”, o primeiro dos três romances da trilogia batizada de “Náusea” pelo autor, fosse publicado.





O lançamento dos romances por diferentes editoras – a Relicário é de BH, a Macondo de Juiz de Fora e a Nós, de São Paulo, todas de pequeno porte – foi intencional. Não há ordem de leitura das obras, que têm em comum narrativas passadas em um tempo muito curto e personagens em situações-limite.









''Toda a minha obra está sempre no sentido da indagação, da pesquisa, pede que o leitor investigue. Não tenho condições, na altura do tempo em que vivemos, de oferecer respostas para ninguém'' Edimilson de Almeida Pereira, escritor



“Isso é uma provocação. Tenho uma escrita experimental, em que proponho novos percursos de leitura. Em geral, as trilogias têm um processo que vai num crescendo. No caso da minha, isso é aleatório. Cada ordem de leitura vai dar em um resultado final diferente.”





Os três livros são obras curtas – não passam das 150 páginas. “Fisicamente, são obras contidas, mas de leitura lenta, pois pedem uma concentração para o que propõem os personagens”, observa.

A'EXPERIÊNCIA DA ESCOLHA'

Para Edimilson, subverter o modelo já estabelecido é também uma forma de crítica. “Hoje, tudo é mastigado, a informação é pasteurizada. Prefiro deixar que o leitor tenha a experiência da escolha. Toda a minha obra está sempre no sentido da indagação, da pesquisa, pede que o leitor investigue. Não tenho condições, na altura do tempo em que vivemos, de oferecer respostas para ninguém.”





Com extensa produção poética publicada, Edimilson não se preocupa com o tempo ou pressões. “A obra de arte não tem prazo de validade. Por isso vemos autores de 300 anos atrás lidos até hoje. Não é porque um livro saiu há um ano que deixou de ter sentido. Volto à minha própria obra, não tenho pressa em escrever. A literatura tem um tempo próprio. Meus livros saem no momento em que estão prontos”, conclui.





“SEMPRE UM PAPO”

Com Edimilson de Almeida Pereira. Nesta segunda-feira (7/2), às 19h, no canal do Sempre um Papo no YouTube e nas páginas do projeto no Facebook e Instagram. Informações: www.sempreumpapo.com.br