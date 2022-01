Bailarina Maria Caruso traz 'Metamorphosis' a BH neste sábado (29/1)

(foto: Jerônimo Gomes/divulgação)

“Metamorphosis”, espetáculo da americana Maria Caruso, tem a proposta de levar a energia da cura, por meio da dança, ao mundo contemporâneo, castigado por pandemia e profunda crise social. De acordo com a artista, seu trabalho destaca as muitas transições da vida e as emoções que as acompanham.Caruso se apresenta neste sábado (29/1), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), com ingressos de R$ 40 a R$ 80. O espetáculo estreou em 2018, no Festival de Dança de Karmiel, em Israel, e foi apresentado em Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Até dezembro, ficou em cartaz na Broadway, em Nova York.