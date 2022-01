Brisa e Tecla enfrentam o medo em 'Boo', que estreia neste sábado (29/1)

Brisa e Tecla acreditam que a leveza do palhaço permite que eles abordem dramas reais com outro olhar (foto: Carol Reis/divulgação)





O medo é o tema de “Boo”, peça protagonizada pelas palhaças Brisa e Tecla. A temporada terá sessões on-line e presenciais. Neste sábado (29/1), ela será apresentada no YouTube. Em fevereiro, chega ao palco do Teatro Marília.









PALHAÇOS NOS HOSPITAIS





Montado ao longo da pandemia, o espetáculo remete à insegurança que marca a vida atual. Janaína Morse, a palhaça Brisa, conta que trabalha há 15 anos em projetos realizados em hospitais que buscam levar humor e leveza a pessoas fragilizadas.





“Sempre me encontro com o medo nesse ambiente. Muitas crianças têm medo da própria palhaça. É uma situação de medo você estar em um lugar desconhecido, sentindo dor. Medo da agulha, medo do médico”, comenta Janaína Morse. “Não é só o medo da criança, os pais têm medo do que vai acontecer com os filhos.”





A estreia de “Boo” ocorrerá às 10h de hoje, transmitida pelo canal Brisa e Tecla no YouTube, onde ficará disponível. A curta temporada presencial, em 12 e 13 de fevereiro, faz parte da Campanha de Popularização do Teatro e Dança.





Maria Tereza Costa, a Tecla, e Janaína trabalham desde 2019 no Minha Coletiva, que busca fortalecer a presença feminina no universo artístico, sobretudo da palhaçaria. A dupla fez três espetáculos e lançou os discos “Showzaças” e “Avoar” na plataforma digital Soundcloud.





Janaína diz que apresentações ao vivo têm “o frescor do encontro”. “Do encontro do olhar, da química, da troca. Aquele calor com o público, a pergunta e a resposta, a interação. Isso tudo é base da estrutura do jogo e da relação da palhaça com o público”, observa.





Segundo ela, a peça e seu tema não se limitam às crianças. “O medo permeia a humanidade. Todo mundo tem medo. Na infância, temos medos que às vezes permanecem na fase adulta”, comenta.





A palhaçaria tem “permissão” para tocar em temas delicados como esse, acredita a artista. “Como o palhaço subverte um pouco todas as questões, a gente busca enxergar com outro olhar, um olhar diferente, divertido e gracioso. A coragem nasce dentro do próprio medo”, conclui.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“BOO”

Criação e atuação: Janaína Morse e Maria Tereza Costa. Direção: Assis Benevenuto, Daniela Rosa e Lucas Castro. Neste sábado (29/1), às 10h, pelo Canal Brisa e Tecla no YouTube. Dias 12 e 13 de fevereiro, às 16h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Bilheteria: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Postos do Sinparc: R$ 20. Informações sobre a campanha de popularização estão disponíveis em https://www.vaaoteatromg.com.br/belo-horizonte