Grupo TeAto do Amanhã abre residência artística ao público, no Centro de BH

Oficina ministrada por Efe Godoy é um dos destaques da mostra "EmTranse" (foto: Acervo/Teato do Amanhã )

Surgida nas encruzilhadas das ruas e avenidas do Centro de Belo Horizonte, a companhia Artística TeAto do Amanhã completa cinco anos e abre para o público suas atividades, por meio da residência artística “EmTranse”.









O fato de a companhia não ter a letra “r” (de teatro) em seu nome revela a proposta de expandir limites, fazendo dialogar artes cênicas, artes visuais, meio ambiente e movimento social.





Jonata Vieira, diretor da companhia, destaca a relação do grupo com o mundo virtual mesmo antes da pandemia, o que se refletiu na agenda a partir de 2020: teatro ao vivo, séries de entrevistas com artistas mineiros, baianos, paulistas e cariocas, publicações digitais, cenas curtas e minidocumentário.





Na programação presencial no CRJ, o protocolo sanitário é seguido cuidadosamente, destaca o diretor. “Todas as atividades são realizadas pensando no distanciamento, mesmo a residência sendo voltada para artes do corpo. Entendemos que o corpo precisa estar saudável para poder se desdobrar em criações”, afirma Jonata.





O TeAto valoriza o espaço público. Além do CRJ, a edição deste ano abrange o circuito formado por Praça da Estação, Viaduto da Floresta e as ruas Aarão Reis e Guaicurus, no Centro de BH.





“A gente não tinha espaços de ensaio e reuniões. O CRJ passou a ser esse lugar”, comenta Jonata. Além da mostra, a companhia prepara para este ano a peça “Entre parentes”, a série “BH é afroindígena” e a residência “Terra, moradia, arte”, no Vale das Ocupações, na região do Barreiro.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





MOSTRA EM TRANSE ZONA 2022

Quarta (26/1) e quinta (27/1), das 17h às 21h; sexta (28/1), das 14h às 21h. Centro de Referência da Juventude. Rua Guaicurus, 50, Centro. Entrada franca. Instagram: @TeAtodoamanha e @estamosemtranse