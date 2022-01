Peças infantis da companhia mineira Cyntilante se adaptam à pandemia

"Rainha da Neve", adaptação do blockbuster "Frozen", está em cartaz neste fim de semana (foto: Guto Muniz/divulgação)





Sucesso no cinema, o musical “Rainha da Neve”, adaptação do conto de Andersen, estará em cartaz neste fim de semana no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A peça é parte do projeto infantil da Cyntilante Produções, que, até 30 de janeiro, apresentará também “O mágico de Oz” e “Rapunzel”.





SINCRONIA NO GELO

“Ficou bem interessante, pois Elsa tem o poder de congelar as coisas e a projeção acompanha esse poder. O público fica impressionado com a sincronia”, afirma Fernando Bustamante, diretor artístico da companhia.





Bustamante explica que desde a reabertura dos teatros, fechados por vários meses por causa da pandemia, ele optou por elencos reduzidos para as peças da Cyntilante. Isso facilita a adoção de protocolos de segurança, como o distanciamento entre os atores.





Desta vez, o elenco maior, com cinco atores, caberá a “O mágico de Oz”, que estará em cartaz no próximo fim de semana. “A gente tem seguido todas as recomendações, tanto para a segurança do público quanto para a segurança dos artistas”, comenta.





De acordo com Bustamante, a peça traz mensagem de otimismo, “que a gente continua precisando neste momento”. Apesar de voltada para o público infantil, ela tem apelo entre os adultos, afirma.





“Rapunzel”, que o grupo levou a espaços alternativos, agora estreia no teatro com várias novidades. Entre elas está a trança de 25 metros da protagonista.





“A trança vira quase cenário, é elemento muito interessante, cenicamente falando”, comenta Fernando Bustamante. Por sua vez, o beijo do príncipe e da princesa foi “reinventado” nestes tempos de distanciamento social. “Ele acontece como ilusão de ótica, para dar a impressão de que eles se beijaram. Mas não se beijam”, explica Bustamante. Outra adaptação é a valsa: os personagens dançam separadamente.





De acordo com o diretor, as medidas sanitárias se estendem ao público, que deve usar máscara e álcool em gel. O distanciamento entre os espectadores é possível graças às dimensões do teatro da Unimed. A temporada da Cyntilante não faz parte da campanha de popularização.





PROGRAMAÇÃO

“RAINHA DA NEVE”

Neste sábado (15/1) e domingo (16/1), às 16h





“O MÁGICO DE OZ”

Em 22 e 23 de janeiro, às 16h





“RAPUNZEL”

Em 29 e 30 de janeiro, às 16h









*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria . Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro ou no site www.cyntilante.com.br. Informações: (31) 3264-5083 e 98260-4652 (WhatsApp)