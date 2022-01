Comédia ''Acredite, um espírito baixou em mim'' faz nova temporada em BH

Comédia sobre o fantasma gay que inferniza o machão está em cartaz no Cine Theatro Brasil Vallourec (foto: Claudia Rocha/divulgação)





Campeões de bilheteria há mais de duas décadas, Ilvio Amaral e Maurício Canguçu apresentam “Acredite, um espírito baixou em mim” na Campanha de Popularização do Teatro e Dança, cuja 77ª edição começou na última quinta-feira (13/1). O evento deixou de ser realizado desde 2020, devido à pandemia.









A experiência on-line foi válida, mas Maurício Canguçu não troca por nada a interação com as pessoas, mesmo com plateia reduzida devido aos protocolos sanitários para evitar a COVID-19.





Segundo ele, as gargalhadas, a respiração e até mesmo o silêncio do público até ajudam os atores em suas pausas e marcações.





“Ilvio ficou tão tenso (durante a live) que esqueceu o texto. O Ilvio..., que faz televisão, faz cinema, faz teatro, faz essa peça a vida inteira, tem ela toda na mão. Sabe o texto de trás pra frente, de frente pra trás. Como experiência foi ótimo, mas a gente não ouve risada. A gente precisa muito do público, ele é o nosso remédio. Para nos manter vivos, precisamos dele ali conosco”, desabafa.

COMPROMISSO COM O PÚBLICO

Apresentadas no fim de semana passado no Cine Theatro Brasil Vallourec, as sessões anteriores à campanha de popularização tiveram boa recepção, diz ele. “Fizemos tudo de maneira responsável e segura em termos de prevenção da transmissão do coronavírus, tanto por parte do teatro quanto por parte da própria audiência.”





Canguçu garante que os teatros têm cumprido o protocolo sanitário à risca. “Eles são muito exigentes. Não deixam a pessoa ficar sem máscara. Se alguém está de nariz para fora, já é repreendido. Tem todo um ritual para entrar e para sair”, reforça.





O ator, que também é subsecretário de Cultura de Minas Gerais, lembra que a segurança sanitária garante a sobrevivência das pessoas, dos artistas, dos técnicos e das próprias casas de espetáculos.





Escrita por Ronaldo Ciambroni e dirigida por Sandra Pêra, “Acredite...” estreou em 1998 e levou cerca de 3 milhões de pessoas ao teatro. Em 2001, foi adaptada para o cinema, sob direção de Jorge Moreno.





A comédia conta a história de um gay inconformado com a própria morte que volta à Terra e reencarna num machista radical. Além de Ilvio Amaral e Mauricio Canguçu, o elenco conta com Dannyelle Gama, José Vilaça e Marino Canguçu.

CAMPANHA

Até 27 de fevereiro, 87 espetáculos serão apresentados na Campanha de Popularização do Teatro e Dança. Ingressos custam R$ 20 nos postos do evento, instalados no Shopping Cidade – Estacionamento G5 (Rua Tupis, 337, Centro), de segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h; e Pátio Savassi – Piso L3 (Av. do Contorno, 6.061, Funcionários), de segunda a sábado, das 12h às 19h, e domingo, das 14h às 18h. Vendas on-line no site www.vaaoteatromg.com.br, onde está disponível a programação completa. Nas bilheterias dos teatros, o preço varia de R$ 42 a R$ 60.





“ACREDITE, UM ESPÍRITO BAIXOU EM MIM”

Em cartaz até 30 de janeiro. Sessões às sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 19h. Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Em 17 de fevereiro, a peça será apresentada às 21h, no Palácio das Artes. Ingressos custam R$ 20 nos postos da Campanha de Popularização do Teatro e Dança.