Joselma Luchini comemora no palco os 30 anos da dupla Jojô e Palito

Marcinho de Castro e Joselma Luchini na peça "Jojô e Palito em: As oliveiras e os sete gatinhos" (foto: Roberta Boschi/divulgação)





A atriz, diretora e pedagoga Joselma Luchini comemora seus 30 anos de trabalho com os personagens Jojô e Palito. A festa começa agora em janeiro, com a apresentação de “Jojô e Palito em: As oliveiras e os sete gatinhos” na Campanha de Popularização do Teatro e Dança.









Desenvolvida durante a pandemia, a adaptação surgiu primeiro em versão on-line e agora chega aos palcos. A temporada se divide entre o Teatro Marília (até 23/1), Espaço Cultural Luchini (28 a 30/1) e Shopping Cidade (5 e 6/2).





Depois de contracenar por três décadas com Olavino Marçal, Joselma conta agora com Marcinho de Castro ao seu lado no palco. Ele trouxe sua experiência musical para a dupla e assina as canções do espetáculo.





Joselma Luchini diz que a pandemia foi um período de muito trabalho para a dupla. Gravações nos parques da cidade para relembrar a história de Belo Horizonte e contação de histórias on-line foram alguns trabalhos de Jojô e Palito durante a temporada de teatros fechados.





“A gente sentiu muito o impacto (da pandemia), mas na verdade prefiro olhar o lado positivo de tudo isso. Eu me vi meio só, então comecei a trabalhar sozinha, a contar histórias. O Marcinho foi chegando e a gente fez muita coisa on-line”, afirma a atriz.





“Trabalhamos muito na pandemia e ganhamos uma baita experiência, que firmou a nossa parceria. Ele é um musicista muito talentoso e isso acrescentou muito à nossa dupla”, comenta.





A trilha de “As oliveiras e os sete gatinhos” ganhou o formato acústico, com pandeiro, cavaquinho e violão. “A gente está levando para o palco uma fórmula nova, diferente de tudo o que já fiz. Estou ansiosa para ver como vai ser a repercussão junto às crianças”, diz ela.

CONEXÃO COM A CRIANÇADA

Desde a criação da dupla Jojô e Palito, na década de 1980, Joselma Luchini procurava se conectar aos pequenos espectadores. “A interação com o público é a coisa mais importante, é o que sei fazer de melhor”, ela afirma.





Estimular a criança a participar das peças sempre foi o objetivo dela. “Me aprimorei e hoje acho que faço isso com expertise muito grande, pela quantidade de vezes que já fui para a plateia. Aprendi a lidar com as crianças. Já nem sei fazer espetáculo sem a participação delas”, conta.





Joselma prepara exposição com figurinos e cenários das peças da dupla para setembro, quando vai lançar seu quarto livro. Na comemoração das três décadas dos personagens, também relembrará sua parceria com Olavino Marçal.





“Nesses 30 anos, a persistência que tenho com Jojô e Palito veio do que aprendi fazendo ‘A Gorda e o Magro’”, comenta, referindo-se à dupla que ela e Olavino Marçal formavam no programa apresentado por Tia Dulce na TV Alterosa.

DEDICAÇÃO A BH

Atualmente, Jojô e Palito se dedicam a Belo Horizonte. “Mostramos os parques da cidade onde as crianças podem se divertir, escrevi o livro 'Belô, meu amor'. Minha intenção é, quando não estiver mais aqui, quando já tiver ido embora, que os personagens sejam referência para as crianças da nossa cidade, do nosso estado”, revela a atriz, destacando também os livros que lançou. “Os espetáculos são efêmeros, mas os livros são eternos”, finaliza Joselma Luchini.





“JOJÔ E PALITO EM: AS OLIVEIRAS E OS SETE GATINHOS”

Com Joselma Luchini e Marcinho de Castro. Temporada até 23/1, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia), com sessões aos sábados e domingos, às 16h. Ingressos: R$ 20. De 28 a 30/1, no Espaço Cultural Luchini. Em 5 e 6 de fevereiro, na sala 2 do Shopping Cidade. Informações sobre a campanha de popularização: www.vaaoteatromg.com.br. Preços diferenciados na bilheteria dos teatros.



*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria