Lulu Santos adia shows em BH por causa do aumento de casos de COVID-19

Lulu Santos adiou show em BH (foto: Instagram Lulu Santos/Reprodução)

Em vídeo, Lulu Santos se retratou oficialmente.

“A gente ‘tá’ pronto e engatilhado para cair na estrada com show e encontrar vocês. Inclusive, já começamos no dia 28 de dezembro em Punta Del Leste, no Uruguai, e no dia 31 no belíssimo Réveillon no Corcovado, no Rio de Janeiro. Foram dois shows e quatro voos para cada um de nós, o que resultou em oito integrantes de nosso elenco e equipe testarem positivo para COVID-19, o que nos fez ter que cancelar a apresentação seguinte que seria no dia 6 de janeiro, no Rio de Janeiro.



Mediante o recrudescimento vertiginoso nas últimas duas semanas dos casos de COVID e já com as emergências dos hospitais lotados por causas dos sintomas respiratórios, a gente acha pouco sensato, na verdade, irresponsável, convidá-los para estarem em um local fechado, aglomerados, onde todos cantam, dançam, batem palmas, e potencialmente infectam ou são infectadas. A gente sabe que quanto mais pessoas infectadas, mais variantes esse vírus pode produzir. Então, temos que ajudar.”

Quem já havia garantido presença no show em Belo Horizonte, não perderá o "passaporte" e nem levará prejuízo. Os ingressos já comprados seguirão valendo para as novas datas, que serão divulgadas em breve, segundo publicação do cantor. Quem optar pelo ressarcimento deve procurar a empresa onde os ingressos foram adquiridos.





Por fim, Lulu Santos deixou um recado: “Reforçamos a importância da vacinação e, principalmente, a conscientização de todos sobre nosso momento”.

