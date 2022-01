Os ganhadores nas principais categorias do Globo de Ouro 2022

Will Smith ficou com o prêmio de melhor ator em drama (foto: Reprodução/Twitter)

Filmes

Nicole Kidman ganhou como melhor atriz em drama (foto: Divulgação)

Televisão

Os vencedores da 79ª edição dos prêmios Globo de Ouro para cinema e televisão foram anunciados nas redes sociais no domingo (9/01), sem público e sem transmissão da cerimônia pela televisão, em meio a um boicote da indústria americana.Confira abaixo a lista dos ganhadores nas principais categorias:'Ataque dos Cães''Amor, Sublime Amor...'Will Smith, 'King Richard: Criando Campeãs'Nicole Kidman, 'Being the Ricardos'Andrew Garfield, 'Tick, tick... BOOM!'Rachel Zegler, 'Amor, Sublime Amor...'Kodi Smit-McPhee, 'Ataque dos Cães'Ariana DeBose, 'Amor, Sublime Amor...'Jane Campion, 'Ataque dos Cães'Kenneth Branagh, 'Belfast''Encanto''Drive my car' (Japão)'Succession''Hacks''The Underground Railroad'