Banda de hardcore 100CR está de volta à cena musical de BH

Referência de hardcore em BH nos anos 2000, a banda Sem Comprovante de Renda (100CR) lança, no YouTube, o ''EP acústico 2008'' (detalhe) (foto: Luiz Gimenes/Divulgação)

Um dos importantes nomes da cena hardcore de Belo Horizonte nos anos 2000, a banda Sem Comprovante de Renda (100CR) reaparece nas redes sociais com o disco independente "EP acústico 2008", gravado há 14 anos e que não chegou a ser lançado na época. O álbum encontra-se agora disponível no YouTube e estará em breve também nas plataformas digitais, de acordo com o fundador do grupo, o guitarrista Fred Catarino.





Além de Fred, a 100CR tinha na sua formação os músicos Denis Mow (vocal), Vitor Jamaica (baixo) e Lanno Londes (bateria). Fred lembra que a foto da capa foi tirada durante uma turnê pelo estado do Espírito Santo. O músico conta que, recentemente, a extinta banda voltou às redes sociais por causa da notícia do fechamento da casa de shows Matriz, na qual o grupo se apresentou por diversas vezes.





Fred relembra do mural de adesivos em uma das paredes da Matriz, em seus mais de 20 anos de funcionamento. “Em uma conversa com Andrea, Edmundo e Cesco, proprietários da casa, fomos informados que o primeiro adesivo colado naquela histórica parede foi o da banda 100CR. Acabou que o Cesco tirou uma foto do mural, fez um story e postou nas redes sociais. muita gente viu e achou a foto muito bacana.”





O guitarrista afirma que, desde então, o nome da banda voltou à tona nas redes sociais e, por isso, achou oportuno lançar o EP no YouTube. “A sonoridade das músicas continuou perfeita. Esse EP, gravado em 2008, é o último trabalho da banda.”





O músico conta que o EP foi gravado na forma acústica. “É interessante, porque nem me lembrava muito dessa época. É também curioso por ser uma banda de hardcore, ligada ao movimento punk, com um som bem pesado, fazer esse registro acústico, ainda mais em 2008. E isso ficou guardado esse tempo todo, sendo que a gente nem se lembrava mais. É um material inédito, pois não chegamos a lançá-lo na época. Então, tive a ideia de lançar esse disco agora, com uma arte fazendo alusão àquela época dos anos 2000.”





LETRAS POLÍTICAS Rogério “Pai Véi” dos Santos, designer e amigo de longa data de Fred, assina a capa”. “Ele fez a arte com uma foto de outra época e soltei no YouTube, tendo uma recepção muito legal da turma que acompanha a banda e do pessoal de hoje também que me segue nas redes sociais. A galera achou bem bacana e está tendo uma ótima circulação, com muitos views. Essa é a história do disco e o mais interessante nessa história é que é um álbum acústico, feito por uma banda de hardcore.”





Fred conta que as letras da 100CR letras sempre foram engajadas politicamente. “Falam de muita contestação política, aliás, temas que continuam atuais. E, às vezes, em um show de hardcore elas ficam meio indecifráveis pelo que a música é ou mesmo pela sujeira do som. No acústico, achei interessante, pois dá para perceber a poesia do Denis, que é o vocalista da banda e quem fez as letras. Ele escreve muito bem, as letras dele são sensacionais. A contestação e tudo que a gente fala dos problemas de 15 anos atrás ainda estão aí.”





O músico conta que subiu as três canções em sequência no YouTube. “Minha ideia agora é fazer o registro virtual para poder colocar nas principais plataformas digitais para compra e download desse trabalho que é muito legal. Embora a volta da banda seja um pouco complicada, podemos pensar em reunir a turma e fazer algo comemorativo ou até mesmo algo na linha desse acústico”, diz o guitarista.





Fred foi o fundador e guitarrista da banda até o fim do grupo em 2008. “Já realizei diversos trabalhos, utilizando esse meu acervo pessoal de documentos e registros, pois tenho muita coisa. A questão é que, motivado pela lembrança da banda nas redes sociais, saí em busca de materiais diversos. Para a minha surpresa, encontrei o EP intacto. Como disse, trata-se de um material peculiar, pois o estilo da banda é o hardcore, uma derivação do punk, tocado de forma ainda mais rápida e agressiva e não acústico.”





PERIFERIA

Ele ressalta que em contraste com todas as outras gravações e registros da banda, a versão acústica proporciona ao ouvinte a possibilidade de compreender melhor as letras das músicas. “Escritas pelo Denis, essas poesias trazem mensagens altamente engajadas politicamente e com um lirismo muito característico daqueles jovens da periferia de Belo Horizonte de décadas atrás. O interessante também é que o tema das músicas continua atual”, ressalta Fred. Segundo o músico, após ser lançado no YouTube, a procura pelo EP da 100CR vem crescendo diariamente.