Banda Noema se concentrou nas composições durante o período de isolamento social (foto: Natália Menin / Divulgação)

Banda formada no final de 2019 e que apresentou seu cartão de visistas em abril deste ano, com a música "Caminhos", a Noema, formada por João Pedro Cruvinel (vocal), Gui Fausto (baixo), Luiz Paiva (guitarra) e Leo Martins (bateria), acaba de lançar um segundo single, intitulado "Destaque". A faixa traz uma levada cheia de suingue, que evoca Jorge Ben Jor, embalando uma letra que fala sobre o início de um amor despertado por uma troca de olhares.A música foi composta em conjunto pelos integrantes da banda, a partir da batida do violão, fortemente calcada nos ritmos brasileiros, e gravada de forma independente no estúdio Ilha do Corvo, do músico e produtor Leonardo Marques, que também contribuiu no processo criativo da composição."Destaque" estabelece um diálogo com "Caminhos", o que contribui para consolidar a identidade musical da Noema. O grupo chegou a fazer alguns shows no início de 2020, mas com a chegada da pandemia os integrantes tiveram que se recolher e passaram a concetrar seus esforços nas composições. Com a flexibilização das medidas restritivas de combate à COVID-19 e a possibilidade de realização de atividades presenciais, a Noema voltou a fazer shows e já se apresentou no Layback Park, em BH, e no projeto Solar Sessions, em Bom Despacho. O grupo planeja o lançamento de um álbum de estreia para o primeiro semestre de 2022.