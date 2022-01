Porco 'Pigcasso' pinta com a boca e fatura até 20 mil libras

Porco 'Pigcasso' fatura até 20 mil libras com quadros pintados com a boca (foto: Reprodução/Instagram)

O porco Pigcasso já é um sucesso na África do Sul, com seus quadros pintados com a boca. As pinturas coloridas tornaram-se obras de arte e chegam a valer 20 mil libras.





O suíno escapou do abate em 2016, com um mês de vida. Ele hoje vive em uma fazenda para animais resgatados.

As obras abstratas de Pigcasso já foram, inclusive, expostas em galerias, mas essa foi a primeira vez a atingir esse valor de venda. O comprador foi o alemão Peter Esser. Os lucros das vendas vão para a fazenda em que Pigcasso vive com outros animais resgatados.









O valor arrecadado é um recorde para pintura animal. Anteriormente, o quadro mais caro tinha sido vendido por 14 mil libras em 2005, pintado por um chimpanzé.





A pintura levou semanas para ser concluída e tem traços em azul, verde e branco sobre uma tela de 3 metros.





A carreira do pintor já tem mais de meia década e começou quando alguns pincéis velhos foram deixados perto do porco e ele passou a brincar com eles. Desde então, já foram pintados mais de 400 quadros.