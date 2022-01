"Oscar da voz" premia a locutora mineira Maria Bernardes

Radicada em Barcelona, Maria Bernardes é tradutora e mestre em ciências cognitivas e linguagem (foto: Ana Zaragoza Bermejo/Divulgação)







A mineira Maria Bernardes, de 43 anos, foi premiada no Voice Arts Awards, evento dedicado à locução e voice over (tradução audiovisual), considerado o “Oscar da voz”. Realizada em dezembro no Guggenheim Museum, em Nova York, a cerimônia promovida pela Society of Voice Arts and Sciences contou com a presença de profissionais do setor, além de celebridades indicadas a várias categorias, como Barack Obama, Tina Fey e Jamie Foxx.















Há 24 anos ela atua na área de linguagens e comunicação. Trabalha nas áreas de e-learning, dublagem, vídeos narrativos e locução corporativa. Atendeu várias empresas, como Philips, Santander, Nokia e Nike.

PAIXÃO DE UMA VIDA



“A comunicação sempre esteve presente na minha vida”, afirma Maria. “Desde muito pequena, sempre fui apaixonada por linguagens, idiomas, expressão e comunicação.” Radicada em Barcelona há 15 anos, ela é juiz-forana e morou em Belo Horizonte dos 5 aos 28 anos.





Formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fez mestrado em ciências cognitivas e linguagem na Universidade de Barcelona. Professora de inglês, também é tradutora. Traduziu para o português os livros “Manual prático de aleitamento materno”, “Bésame mucho – Como criar seus filhos com amor”, “Meu filho não come!” e “Um presente para a vida toda”, do pediatra espanhol Carlos Gonzalez, além de “Baby-led weaning”, best-seller sobre alimentação infantil.





Fluente em inglês e espanhol e familiarizada com o catalão, Maria grava, em seu estúdio caseiro barcelonês, trabalhos para agências da Europa, EUA, China e América Latina.





“A locução foi a união de tudo na minha vida: ela me deu a possibilidade de canalizar a paixão pelas línguas , pela expressão e ainda tem uma pitada de arte, algo que adoro. Além disso, ela me possibilitou uma vida mais autônoma”, comenta.





Mãe de Gabriel, de 9 anos, Maria iniciou a carreira como locutora pouco antes do nascimento dele. A possibilidade de ficar mais perto do filho é uma das vantagens da profissão. “Trabalhar em casa me possibilitou passar mais tempo com ele”, comenta.

VO FOR GOOD

Feliz com o prêmio do Voice Arts Awards, a mineira sonha em criar um grupo de locutores, já batizado de VO for Good, para dar visibilidade a causas que considera importantes em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade, menos privilegiadas e com menos acesso à informação.





“A ideia é dar voz a questões que não são muito vistas no mundo e conseguir levar informação sobre elas às pessoas”, explica a locutora.





Descendente de italianos, Maria Bernardes é cidadã da União Europeia. Sensível à causa dos imigrantes, diz que eles enfrentam situação “difícil, triste e problemática”.





“Como cidadã europeia e branca, entendo que tenho posição extremamente privilegiada em relação a muitos outros imigrantes”, afirma. “Imigrei por vontade e não por necessidade. Não vim para a Espanha escapando da fome e miséria ou porque não tinha meios para viver no Brasil. Tive muita facilidade em me estabelecer em outro país, o que a maioria das pessoas do mundo não tem”, conclui.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria