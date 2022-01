Gigantes do streaming atraem diretores consagrados e vão à luta por prêmios

"Ataque dos cães" e "Tick, tick...boom!", produções da Netflix, vão brigar pelo Globo de Ouro no domingo que vem (foto: Netflix/divulgação)

Diretores de renome têm apostado no streaming e isso se reflete diretamente nas listas de importantes premiações, sobretudo o Oscar. Esse é o caso das produções originais da Netflix (“Ataque dos cães”, “Não olhe para cima” e “Tick, tick...boom!”), além do longa “Ritmo do coração” (Apple TV).









No ano passado, personagens queridos chegaram às plataformas: a animação “Luca” assinalou o primeiro longa da Pixar original para a Disney+, enquanto o rei Akeem de “Um príncipe em Nova York 2” desembarcou na Amazon Prime.





A família Soprano, da grandiosa série que durou de 1999 a 2007, voltou às telinhas, mas empacotada no badalado filme “The many saints of Newark”.











E Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Chandler e Joey se reencontraram 25 anos depois em um especial não roteirizado de “Friends”, no HBOMax.





Grandes nomes do cinema reforçam a “munição” das plataformas na guerra do streaming. É o caso de Dwayne “The Rock” Johnson, que estrelou o aventuresco “Jungle Cruise” na Disney , e do filme de ação “Alerta vermelho”, com Gal Gadot e Ryan Reynolds, na Netflix.





O diretor Peter Jackson (“O senhor dos anéis”) contou a história dos Beatles no documentário “Get back”, da Disney . E o comediante Bo Burham foi a surpresa do ano passado com o monólogo musical pandêmico “Inside”, exclusivo da Netflix.

"A tragédia de Macbeth", da Apple TV, disputa o prêmio de melhor fotografia no Critics Choice Awards



MAÍSA: ESTRELA DA NETFLIX

No Brasil, Maísa estreou o longa “Pai em dobro” na Netflix, agora na companhia de Rodrigo Santoro. Aliás, o ator esteve entre os mais vistos da plataforma com o longa “7 prisioneiros”.





A história de crime e tragédia protagonizada por Suzanne Von Richtofen foi contada em dois longas da Amazon: “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais”.





Neste 2022, tudo indica que serão ainda mais promissoras as perspectivas do cinema brasileiro nas plataformas de streaming.