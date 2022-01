Guerra do streaming vai esquentar neste mês de janeiro

Documentário "Neymar: O caos perfeito" estreia em 25 de janeiro, na Netflix, e terá três episódios (foto: Netflix/divulgação)







O ano começa com estreias esquentando a disputa das plataformas de streaming por audiência. Netflix, HBOMax, Star+, Disney e Globolpay prometem cardápios atrativos neste janeiro, com remake de “Rebelde”, novo documentário sobre Neymar, especial para comemorar os 20 anos da saga “Harry Potter”, temporadas inéditas de séries de sucesso.

A nova turma de "Rebelde" entra em ação na próxima quarta-feira (5/1), na Netflix (foto: Netflix/divulgação)

VERÃO

Em 21 de janeiro, a produção nacional “Temporada de verão” é a novidade do Tudum, festival da Netflix. Estrelada por Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge Lopez e André Luiz Frambach, conta a história de um grupo de jovens funcionários de um resort praiano.

A brasileira Giovanna Grigio vai bater ponto no remake de “Rebelde”, a partir de quarta-feira (5/1), na Netflix. A série mexicana pretende continuar conquistando jovens fãs com as historinhas da Elite Way School – agora com outra geração de alunos.

Outra atração da plataforma é “Riverdale”, cuja temporada começa no dia 20. Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) e Jughead (Cole Sprouse) encaram mudanças e rompimentos no último ano do ensino médio. A iminente formatura representa desafio para eles.

“Ozark” chega à quarta temporada. Em 21 de janeiro, a atração estrelada por Jason Bateman, Laura Linney e cia. traz a promessa de liberdade para os Byrdes, mas o rompimento dos laços familiares ameaça o clã.

A Netflix pretende fisgar o público com o cardápio de filmes preparado para o começo de 2022. O documentário “Neymar: O caos perfeito” estreia em 25 de janeiro. Dirigida por David Charles Rodrigues, a atração promete revelar facetas pouco conhecidas do craque, sem fugir das controvérsias em que ele está envolvido.

Três episódios trazem entrevistas tanto do atacante do PSG como de Lionel Messi, Kylian Mbappé, David Beckham e Thiago Silva, entre outros astros do futebol.

"Um lugar silencioso": terror e ficção científica no primeiro dia do ano (foto: Netflix/divulgação)

TERROR

Para este sábado (1º/12), a plataforma promete “Um lugar silencioso”, mix de ficção científica e terror estrelado por Emily Blunt e John Krasinski. O longa, que estreou em 2018, conta a história da família Abbott. Isolados do mundo, seus integrantes devem viver em silêncio. Qualquer barulho poderá atrair alienígenas assustadores.

Fãs de ação têm encontro marcado com Sylvester Stallone neste domingo (2/1), em “Memória de um crime”. No filme, paciente psiquiátrico é submetido a tratamento com drogas experimentais como forma de recuperar o dinheiro de um roubo. Matthew Modine, Ryan Guzman e Christopher McDonald também fazem parte do elenco.

Produções nacionais também se destacam. No próximo dia 24, a plataforma passa a disponibilizar “O banquete” (2018). O Brasil dos anos 1980, com sua instabilidade política, é cenário do drama político em que jornalista descobre fatos bombásticos relativos ao presidente da República. Dirigido por Daniela Thomas, o elenco reúne Drica Moraes, Mariana Lima, Bruna Linzmeyer e Chay Suede.





Emma Watson e Daniel Radcliffe relembram os bons tempos em ''De volta a Hogwarts'' (foto: HBOMax/reprodução)

Pós-réveillon com Harry Potter

No Brasil desde o ano passado, HBOMax e Star+ entraram para valer na briga do streaming. Neste 1º de janeiro, logo de manhã, “De volta a Hogwarts” é a “munição” da HBOMax. O especial reúne o elenco do megassucesso “Harry Potter” para comemorar os 20 anos da saga.

Estarão lá Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Radcliffe, aliás, revela que deixou de ser “boca virgem”, como diz a meninada, nos sets do filme. “Meu primeiro beijo foi com alguém daqui, minhas primeiras namoradas estavam aqui”, contou o ator, que iniciou sua trajetória como o bruxinho aos 11 anos – agora ele tem 32.

Outra atração da HBOMax estreia em 30 de janeiro: “The gilded age”, série de época assinada por Julian Fellowes, responsável pelo sucesso “Downton Abbey”. A nova atração volta ao século 19 para mostrar a expansão urbana na era dourada dos EUA.

Já o Star+ abre 2022 com a estreia de “The con” na quarta-feira (5/1), contando a história de pessoas que acreditaram em promessas que se revelaram verdadeiros micos – de romances à admissão fraudada em universidades. Na quinta (6/1), a plataforma passa a exibir a sexta e derradeira temporada de “This is us”.

MEDIEVAL

No dia 19, estreia por lá “O último duelo”, o novo filme de Ridley Scott que já chegou às salas de cinema. O drama medieval é assinado pelos atores Matt Damon e Ben Affleck (que levaram o Oscar de melhor roteiro em 1990 por com “Gênio indomável”) em parceria com Nicole Holofcner.

Considerada feminista, a trama conta a história do duelo entre um cavaleiro e um escudeiro acusado de violar a mulher do rival. As regras do embate foram estipuladas por Carlos VI, rei da França no século 14.

Na “sessão nostalgia”, fãs de “The office” não perdem por esperar. A partir do dia 26, a Star+ vai disponibilizar todos os episódios da série que divertiu muita gente com a rotina do escritório da Dunder Mifflin.

"Eternos" é atração da Disney+ a partir de 12 de janeiro (foto: Disney+/divulgação)

Super-heróis batem ponto na Disney+

A Disney+ anuncia para 12 de janeiro o novo longa da cineasta Chloé Zhao. Ano passado, ela ganhou dois prêmios Oscar, nas categorias melhor diretor e melhor filme.

“Eternos”, que já estreou na telona, reúne em seu elenco Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie e Kit Harington.

A constelação de astros e estrelas forma o time de super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel que se reúne para combater os Deviantes, inimigos da humanidade.

Documentário sobre Nara Leão estreia em 7 de janeiro (foto: O Cruzeiro/Arquivo EM/D.A Press)

Nara e “Big brother” na plataforma global

A plataforma brasileira Globoplay anuncia para este sábado (1º/1) a 13ª temporada de “Doctor Who”. Na sexta-feira (7/1), estreia a série documental “O canto de Nara Leão”, sobre uma das cantoras mais importantes do Brasil, que morreu aos 47 anos, em 1989, vítima de um tumor inoperável.

Duas novelas de sucesso da Globo estarão de volta: “Da cor do pecado”, a partir de segunda-feira (3/1), e “Pecado capital” (31/1).

No dia 17, começa a 22ª edição do “Big Brother Brasil” (BBB), com câmeras à disposição 24 horas por dia para os assinantes do Globoplay, agora sob o comando de Tadeu Schmidt.