Morre em Juiz de Fora, aos 48 anos, o cineasta e professor Franco Groia

Sepultamento acontece nesta tarde, no Cemitério Municipal, em Juiz de Fora (foto: Doc-Cine Palace)

Morreu nesta quinta-feira (30/12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, aos 48 anos, Franco Groia, jornalista, cineasta, roteirista, produtor audiovisual, diretor de fotografia e professor universitário. Ele teve morte encefálica na última terça-feira (28/12), após complicações em decorrência de uma pneumonia. O sepultamento acontece nesta tarde, no Cemitério Municipal. O corpo está sendo velado na capela 5, no mesmo local.

LEIA MAIS 12:12 - 30/12/2021 Morre, aos 83 anos, a escritora Lya Luft

04:00 - 30/12/2021 Filmes voltam às salas de cinema em 2021, mas o streaming veio para ficar Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com pós-graduação em Globalização, Mídia e Cidadania, na mesma instituição de ensino, Franco também integrou o Conselho Municipal de Cultura (Concult) e foi um dos criadores do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, que teve sua 20ª edição em 2021. Aficionado pela sétima arte, ele também fundou a Groia Filmes Cinematográfica Ltda.

Entre os curtas que dirigiu e produziu está “Calçadão – Onde de Tudo Acontece”, realizado com financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura Murilo Mendes, mantida pela administração municipal. Ele também foi responsável pelos DVDs intitulados “Dudu Lima – Ouro de Minas” e “20 anos de pura música”, do músico juiz-forano Dudu Lima.

Franco Groia, que era cadeirante, também se destacou como militante em defesa da acessibilidade, além de ser membro do Coletivo Nacional dos Trabalhadores com Deficiência da CUT, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE) e secretário de cultura do Partido dos Trabalhadores em Juiz de Fora.

Manifestações de pesar



Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora disse que “manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do jornalista, cineasta, roteirista, produtor audiovisual, montador, diretor de fotografia, professor universitário e sindicalista, Franco Groia”.

A prefeita Margarida Salomão (PT) também usou as redes sociais para lamentar o falecimento.

“Perdi o meu querido amigo Franco. Sua vida, tão breve, tão corajosa e tão brilhante vai sempre ser uma luz nesses tempos escuros. (...). Meu abraço a todo mundo que sente como eu a perda do Franco, militante, artista, lutador sem tréguas em favor da cultura democrática e da democratização da cultura”, declarou a chefe do Executivo.

LUTO

Passou o nosso querido companheiro Franco Groia. Perdi o meu querido amigo Franco.

Sua vida, tão breve e tão corajosa, tão brilhante, vai sempre ser uma luz nesses tempos escuros.

+ pic.twitter.com/itJyNxDFVx — Margarida Salomão (@JFMargarida) December 30, 2021

O Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF), do qual Groia era dirigente, disse que a direção está profundamente abalada com “a partida de um amigo tão querido”.

“A perda repentina de um lutador como Franco que, em sua trajetória de vida foi capaz de fazer a diferença na sua cidade e de reunir tantas pessoas, amigos frequentemente inspirados por sua energia, entusiasmo e lealdade, é uma enorme dor. Um humanista, uma voz crítica da nossa sociedade e um trabalhador do coletivo, como cineasta, professor e sindicalista”, escreveu.

A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) também emitiu uma nota de pesar e destacou a importância de Groia na arte, na cultura e na educação. “Nossa solidariedade à companheira Lilian Andrade, aos demais familiares e amigos”, disse a fundação ao lamentar a morte precoce do cineasta.