Leifert explica 'pagar salário' de Ícaro e declara: 'Reagiria de novo'

“E por último, nesse delírio, no último parágrafo ali de uma carta que foi escrita para mim, ironizam um problema pelo qual estou passando que nem eu estou preparado para falar, e aquilo me tirou de giro de um jeito que eu achei que não fosse possível depois de tantos anos trabalhando na publicação e na mídia. Eu gostaria só de lamentar que o que eu disse foi usado para ferir pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Eu lamento que o que eu fiz, defender os meus colegas e meu trabalho, foi usado para machucar outras pessoas, que nunca foi essa a minha intenção. Mas, isso não é um pedido de desculpas, eu lamento mesmo, eu fico triste.”





Quanto ao assunto mais em voga, o então pagamento de salários citado pelo ex-apresentador em sua postagem, ao dizer que provavelmente o programa teria ajudado a pagar o salário do ator, ele justificou a frase, que para ele estava óbvia.



“Quando eu disse, e está lá bem claro, 'provavelmente ajudamos a pagar o seu salário', eu errei. Não é provavelmente, nós ajudamos a pagar o seu salário. O seu, o do Boninho, o meu, o do Luciano Huck, o do Mion, o de todo mundo ali. Assim como o trabalho de todo mundo da Globo, técnica, camareiras, comercial, jurídico ajuda a pagar o meu salário. Ajudava, né, porque eu saí.”





“Eu não consigo ver onde está a ofensa de uma constatação simples dessa e saber que o nosso trabalho, todo mundo junto, um ajuda a pagar o salário do outro. Não consigo. Se pegar isso que eu falei e transformar em qualquer outra coisa, eu não vou acompanhar, porque não foi isso que eu disse", afirmou Leifert.





Ainda em vídeo, Leifert declarou que apesar dos ataques e de toda a crítica, ele reagiria de novo, se fosse necessário. “Em 2020, quando a pandemia começou, apenas duas equipes estavam trabalhando: o jornalismo e a equipe do Big Brother Brasil. A gente estava morrendo de medo. E teve gente que perdeu parente e teve que sair para enterrar familiar e voltar para trabalhar. E aí quando eu acordo e vejo “fogo amigo” falando que o nosso trabalho, ainda mais nesse contexto todo, é uma bosta, é óbvio que eu fiquei chateado e óbvio que eu reagi”, justifica.

Veja o vídeo na íntegra:

A TRETA

Tudo começou quando o ator Ícaro Silva, de 34 anos, foi apontado como um dos possíveis participantes da próxima edição do Big Brother Brasil, com estreia marcada para o próximo dia 17 de janeiro. Em publicação em suas redes sociais, ele chamou o programa de medíocre.





“Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", disse ele em uma postagem em seu Twitter.





Isso fez com que o ex-apresentador viesse às redes sociais e se pronunciasse sobre o caso, em uma carta aberta ao ator. Confira:

Ícaro, então, voltou a aparecer em suas redes sociais para rebater os dizeres de Titi, como Leifert é carinhosamente chamado pelos telespectadores do BBB. Confira a carta aberta escrita pelo ator:





Nos últimos dias, a treta envolvendo o ex-apresentador do Big Brother Brasil, da Rede Globo, Tiago Leifert, e o ator global Ícaro Silva, tem movimentado a internet. E, nesta segunda-feira (27/12), a série de cartas abertas ganhou mais um capítulo. É que Tiago Leifert, em suas redes sociais, postou um pronunciamento em vídeo sobre os últimos dizeres de Ícaro, que recentemente esteve no elenco de "Verdades Secretas 2".