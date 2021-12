Lendas e histórias de Minas Gerais são contadas em teatro de animação

A cultura popular, lendas, folclores e personagens históricos de Minas Gerais contados por meio do teatro de animação e do audiovisual é a proposta da Mostra Teatro e Pertencimento, organizada pela Cia Lamparina. A mostra é uma parceria entre nove dramaturgos mineiros que reuniram 12 espetáculos teatrais criados durante a pandemia da COVID-19 em apresentações que misturam elementos do audiovisual e marionetes encenados com os atores. A mostra estará disponível no canal do Youtube nesta terça-feira (28/12).