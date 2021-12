Gosta de livros e cinema? Confira dicas de filmes inspirados em obras

Walt Disney sempre teve um olhar moderno para as grandes adaptações da literatura mundial para o cinema, seja em desenhos animados como “Alice no País da Maravilhas”, de Lewis Carroll, ou em épicos como “Vinte mil léguas submarinas”, de Jules Verne. Confira a seguir algumas adaptações literárias para a telona e que estão disponíveis no Disney+ e Star :

“O PLANETA DOS MACACOS”

Todas as versões do clássico escrito por Perre Boulle estão disponíveis no Star : desde a clássica da saga que começou nos anos 1960, o filme feito por Tim Burton, até a nova cinesérie estrelada por Andy Sirkis, no papel do líder dos macacos, Cesar. Um novo filme da franquia já está em produção.





“O HOMEM BICENTENÁRIO”

Um dos grandes momentos da ficção-científica escrito por Isaac Asimov, criador das melhores histórias sobre robôs. O longa apresenta Andrew (Robin Williams), um robô que, com o passar dos anos, quer ser mais e mais parecido com um ser humano. Um drama sensível e muito mais do que uma versão futurista de Pinóquio.





“JURASSIC PARK”

Michael Crichton, autor dos best-sellers “Esfera”, “O enigma de Andrômeda” e “Linha do tempo”, é o responsável por trazer as criaturas que viveram há 65 milhões de anos para o nosso presente, com direção de Steven Spielberg. Disponível no Star .





“ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS”

Um dos grandes momentos da fantasia escrita por Lewis Carroll no século 19 apresenta a pequena Alice descobrindo um mundo totalmente novo e cheio de aventura a partir do momento em que ela decidiu seguir um coelho branco para dentro de sua toca. O filme foi indicado ao Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, em 1951. Disponível no Disney .

“VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS”

Escrito em 1870, o livro do escritor francês Jules Verne é considerado uma obra-prima da literatura mundial. Ele apresenta a tripulação do submarino Nautilus, comandada pelo capitão Nemo, e sua luta contra os navios de guerra que cruzam os sete mares. Dirigido por Richard Fleischer e disponível no Disney , o longa de 1954 ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais e melhor figurino.





“TARZAN”

Criado pelo escritor Edgar Rice Borroughs em 1912, “Tarzan” narra a história de um bebê criado por gorilas no interior da selva africana, tornando-se o defensor da natureza e o Rei da Selva. A animação feita em 1999 ganhou o Oscar de melhor canção, composta por Phil Collins. A Disney trabalha em remake live-action do clássico. Disponível no Disney .

“MARY POPPINS” E “O RETORNO DE MARY POPPINS”

A história da babá que vem ajudar duas crianças de uma família em crise na Inglaterra vitoriana, usando seus poderes mágicos, foi publicada em 1934 pela australiana Pamela Lundon Travers. O primeiro filme, em 1964, teve 13 indicações ao Oscar e garantiu o prêmio de melhor atriz para Julie Andrews. Já “O retorno de Mary Poppins” (2018) tem Emily Blunt como protagonista. As duas produções estão disponíveis no Disney .





“MOGLI – O MENINO LOBO”

As duas versões do filme (1967 e 2017) são inspiradas na história original escrita na era vitoriana pelo britânico Rudyard Kipling, ganhador do Nobel de Literatura, e apresentam o pequeno Mogli, um garoto criado por lobos nas florestas indianas e que enfrenta um poderoso tigre em sua jornada para encontrar a tribo dos humanos para continuar sua vida com eles.