Curta-metragem brasileiro é pré-indicado ao Oscar 2022

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou, na terça-feira (21/12), os pré-indicados em dez categorias especiais do Oscar 2022. A produção brasileira Deserto particular não está entre os selecionados, mas o curta-metragem Seiva bruta continua na disputa. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou, na terça-feira (21/12), os pré-indicados em dez categorias especiais do Oscar 2022. A produção brasileira Deserto particular não está entre os selecionados, mas o curta-metragem Seiva bruta continua na disputa.





O curta, dirigido por Gustavo Milan, aborda a imigração de venezuelanos para o Brasil e é protagonizado por Samantha Castillo, atriz da Venezuela conhecida pelo filme Pelo malo, vencedor da Concha de Ouro no Festival Internacional de San Sebastián.

Entre os outros grandes nomes que estão na pré-lista, a cantora Billie Eilish está na pré-selecionada em duas categorias: documentário, com o filme autobiográfico The world's a little blurry, e Melhor Canção Original, com No time to die, feita para o filme 007 - sem tempo para morrer. Nessa mesma categoria, também concorre Beyoncé, pré-selecionada com a música Be alive, feita para o filme King Richard: criando campeãs.





Outros astros da música também estão presentes entre os pré-selecionados para a premiação, como Jay-Z (Guns go bang, de Vingança e castigo), Ariana Grande (Just look up, de Não olhe para cima) e U2 (Your song saved my life, de Sing 2).





Alguns blockbusters fazem parte da lista. É o caso de Homem-Aranha: sem volta para casa e Matrix resurrections. Ambos concorrendo a Melhores Efeitos Visuais.





Os indicados serão anunciados em 8 de fevereiro. A cerimônia da 94ª edição do Oscar está prevista para o dia 27 de março de 2022.





Pré-selecionados para o Oscar 2022



Melhor Filme Internacional





Great freedom (Áustria)

Playground (Bélgica)

Lunana: a yak in the classroom (Butão)

Flee (Dinamarca)

Compartment No. 6 (Finlândia)

I'm your man (Alemanha)

Lamb (Islândia)

A hero (Irã)

A mão de deus (Itália)

Drive my car (Japão)

Hive (Kosovo)

Prayers for the stolen (México)

The worst person in the world (Noruega)

Plaza Catedral (Panamá)

The good boss (Espanha)





Melhor Documentário de Longa-Metragem





Ascension

Attica

Billie Eilish: The world's a little blurry

Faya Dayi

The first wave

Flee

In the same breath

Julia

President

Procession

The rescue

Simple as water

Summer of soul (...or, when the revolution could not be televised)

The velvet underground

Writing with fire





Melhor Documentário de Curta-Metragem





Águilas

Audible

A broken house

Camp confidential: America's secret nazis

Coded: the hidden love of J. C. Leyendecker

Day of rage

The facility

Lead me home

Lynching postcards: "Token of a great day"

The queen of basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror contagion

Three songs for benazir

When we were bullies





Melhor Cabelo e Maquiagem





Um príncipe em Nova York 2

Cruella

Cyrano

Duna

The eyes of Tammy Faye

Casa Gucci

O beco do pesadelo

007 - sem tempo para morrer

O esquadrão suicida

Amor, sublime amor





Melhor Trilha Sonora





Being the Ricardos

Candyman

Não olhe para cima

Duna

Encanto

A crônica francesa

The green knight

Vingança & castigo

King Richard: criando campeãs

O último duelo

007 - sem tempo para morrer

Madres paralelas

Ataque dos cães

Spencer

The tragedy of Macbeth





Melhor Canção Original





So May We Start? (Annette)

Down to joy (Belfast)

Right Wwhere i belong (Brian Wilson: long promised road)

Automatic woman (Ferida)

Dream girl (Cinderella)

Beyond the shore (No ritmo do coração)

The anonymous ones (Querido Evan Hansen)

Just look up (Não olhe para cima)

Dos oruguitas (Encanto)

Somehow you do (Four Good Days)

Guns Go Bang (Vingança & castigo)

Be alive (King Richard: criando campeãs)

No time to die (007 - sem tempo para morrer)

Here I am (Singing my way home) (Respect)

Your song saved my Life (Sing 2)





Melhor Curta-Metragem de Animação





Affairs of the art

Angakusajaujuq: the shaman's apprentice

Bad seeds

Bestia

Boxballet

Flowing home

Mum is pouring rain

The musician

Namoo

Only a child

Robin Robin

Souvenir souvenir

Step into the river

Us again

The windshield wiper





Melhor Curta-Metragem Live-Action





Ala Kachuu - take and run

Censor of dreams

The criminals

Distances

The dress

Frimas

Les grandes claques

The long goodbye

On my mind

Please hold

Stenofonen

Tala'vision

Seiva bruta

When the sun sets

You're dead Helen





Melhor Som





Belfast

Duna

Noite passada em Soho

Matrix resurrections

007 - sem tempo para morrer

Ataque dos cães

Um lugar silencioso: parte II

Homem-Aranha: sem volta para casa

Tick, tick... boom!

Amor, sublime amor





Melhores Efeitos Visuais





Viúva Negra

Duna

Eternos

Free guy

Ghostbusters: mais além

Godzilla vs. Kong

Matrix resurrections

007 - sem tempo para morrer

Shang-Chi e a lenda dos dez anéis

Homem-Aranha: sem volta para casa





