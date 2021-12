Remodelado, Teatro Redenção será reaberto após 35 anos em Sete Lagoas

Com uma área interna de 275 metros quadrados, o teatro foi completamente reformado e transformado em espaço multiuso (foto: Fundação Educacional Monsenhor Messias (FEMM))

Os moradores e os visitantes de Sete Lagoas, na Região Central do estado, terão uma nova opção de entretenimento e cultura. Nesta quarta-feira (22/12), o Teatro Redenção será reaberto com a apresentação da 1ª Cantata de Natal. O espaço cultural, inaugurado em 1901, ficou fechado por 35 anos.O evento será às 19h e terá restrição de público, ainda devido aos cuidados com o COVID-19, e por isso os convites já estão esgotados.As apresentações da noite começam com os bailarinos do Expressar Studio de Dança. Logo após, o Coral Santa Cecília, o mais antigo da cidade, que completa 100 anos em 2022, fará sua primeira apresentação sob o comando do Maestro Saúva.Unindo gerações, o Coral Dom Silvério, primeiro coral infanto-juvenil de Sete Lagoas e uma das primeiras instituições artísticas da cidade, se apresenta em seguida, com peças natalinas.E fechando a noite, o Teatro Redenção receberá um número especial com um quarteto de músicos da primeira Orquestra Jovem de Sete Lagoas, sob a regência do Maestro Ivison Máximo.Com a 1ª Cantata de Natal, o Teatro Redenção inicia a programação para o ano de 2022, na expectativa de muitos outros eventos.O espaço cultural está localizado na Rua Monsenhor Messias, 339, no Centro de cidade.