'Emily em Paris' fica mais humilde e tem queda (literal) pelo estrangeiro

Em sua segunda temporada, ''Emily em Paris'' continua explorando a beleza estonteante da Cidade Luz, enquanto a protagonista encontra num estrangeiro seu possível par ideal (foto: Netflix/Divulgação)

O que muitos fãs aguardavam vai acontecer a partir da próxima quarta-feira (22/12). A deslumbrada Emily Cooper – Lily Collins, de “Simplesmente acontece” (2014) e “Espelho, espelho meu” (2012) – volta às ruas de Paris para continuar sua saga de autoconhecimento e ainda descobrir os mínimos, lindos e charmosos detalhes de uma das cidades mais amadas do mundo. O que muitos fãs aguardavam vai acontecer a partir da próxima quarta-feira (22/12). A deslumbrada Emily Cooper – Lily Collins, de “Simplesmente acontece” (2014) e “Espelho, espelho meu” (2012) – volta às ruas de Paris para continuar sua saga de autoconhecimento e ainda descobrir os mínimos, lindos e charmosos detalhes de uma das cidades mais amadas do mundo.









Agora mais acostumada com a vida na Cidade Luz, Emily não se perde nas ruas, mas segue não entendendo bem os franceses. Depois de entrar em um triângulo amoroso com o vizinho – o chef Gabriel (Lucas Bravo) e sua amiga francesa, Camille (Camille Razat) –, a profissional de marketing está determinada a se concentrar no trabalho, o que fica cada vez mais complicado.





ESTRANGEIRO Para apimentar a situação, no curso de francês ela conhece Alfie, um estrangeiro muito interessante vivido por Lucien Laviscount. Pronto: a equação para se envolver novamente se apresenta!





A arrogância da americana, que acha que tudo sabe do resto do mundo, é um pouco suavizada nesta nova temporada. "Entendo que os telespectadores ficaram irritados com isso [na primeira temporada]", afirmou Darren Star, o criador da atração, em entrevista recente ao site da Entertainment weekly. "Mas esse traço da personalidade da protagonista faz parte da sua curva de aprendizado e é aí que reside a tensão da série", completou.





Lily Collins admite, também à publicação, que, por vezes, no set das gravações, queria dar umas sacudidas em Emily pela sua "surdez" e "turva visão" a respeito da cultura de outro país. "Estamos todos nesse processo de aprendizado. Além disso, ela é a primeira pessoa a zombar de si mesma", disse a atriz e coprodutora da atração, cuja primeira temporada, que estreou em outubro de 2020, foi, segundo a plataforma, sua comédia de maior audiência no ano passado.





“EMILY EM PARIS”

l A segunda temporada, com 10 episódios, estreia na próxima quarta-feira (22/12), na Netflix