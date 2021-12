Orquestra Ouro Preto toca obra de Milton e Brant hoje no Parque Mangabeiras

A Orquestra Ouro Preto encerra neste fim de semana sua temporada 2021, com dois concertos (foto: Íris Zanetti//Divulgação ) "As grandes orquestras têm esse ponto fraco, que é quando o músico começa a se acomodar. E com a Orquestra Ouro Preto não há isso. É muito importante renovar o trabalho, abrindo novos caminhos. Parece que essa pandemia deu esse choque de gestão, porque, de repente, pegamos a Orquestra Ouro Preto interpretando canções do grupo norueguês A-Ha, com 80 mil pessoas na live, uma loucura" Artur Andrés, flautista e líder do Artur Andrés Ensemble



Com duas apresentações marcadas para este fim de semana, a Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, encerra sua temporada 2021. A primeira será neste sábado (11/12), às 11h, no estacionamento do Parque das Mangabeiras, com o concerto “Quem perguntou por mim: Fernando Brant e Milton Nascimento”. Amanhã, no mesmo horário, o Grande Teatro do Sesc Palladium abriga a apresentação “Orquestra Ouro Preto e Artur Andrés Ensemble”. Com duas apresentações marcadas para este fim de semana, a Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, encerra sua temporada 2021. A primeira será neste sábado (11/12), às 11h, no estacionamento do Parque das Mangabeiras, com o concerto “Quem perguntou por mim: Fernando Brant e Milton Nascimento”. Amanhã, no mesmo horário, o Grande Teatro do Sesc Palladium abriga a apresentação “Orquestra Ouro Preto e Artur Andrés Ensemble”.









Sobrinha de Brant (1946-2015), a cantora Mariana Brant participará do concerto cantando os clássicos incluídos no repertório, entre os quais estão “Travessia”, “Milagre dos peixes”, “Encontros e despedidas”, “Canção da América” e “Maria Maria”.





O encontro entre a orquestra e o flautista e compositor Artur Andrés (ex-Uakti), marcado para este domingo (12/12), é inédito. O repertório apresenta composições de autoria de Andrés, registradas anteriormente na discografia do Uakti, mescladas com músicas inéditas, incluídas em seu CD autoral “Aldebaran”, que chega na próxima semana às plataformas digitais.





“Vamos levar para este concerto todo o legado de quase quatro décadas de trabalho com o Uakti, somado a novas experiências musicais, com músicos da nova geração”, comenta Andrés, que elogia o extraordinário trabalho orquestral do grupo ouro-pretano.





Ele explica que esse show é fruto de um encontro que ele e o filho Alexandre tiveram, há aproximadamente um ano, com os irmãos Rodolfo e Rodrigo Toffolo. “Foi muito forte a sensação de que alguma coisa tinha que acontecer juntos. Como se algo tivesse que florescer daquele encontro.”

O Artur Andrés Ensemble é composto, além do flautista, pelos instrumentistas Alexandre Andrés (flauta), José Henrique Soares (percussão e marimba), Natália Mitre (vibrafone e percussão), Bruno Vellozo (contrabaixo acústico) e Regina Amaral (piano) (foto: Sylvio Coutinho/Divulgação) "É um fato inegável que a música instrumental brasileira foi grandemente enriquecida pelo experimentalismo e inovação do Uakti, uma banda magistral, que durante décadas de trabalho ininterrupto ganhou amplo reconhecimento, tanto nacional como internacional, por utilizar instrumentos musicais não convencionais para chegar a uma sonoridade inconfundível. Será um concerto com muita excelência e versatilidade" Rodrigo Toffolo, regente da Orquestra Ouro Preto



ENSEMBLE

Andrés conta que já vinha trabalhando em um repertório novo, de composições autorais para essa formação do Ensemble. “O grupo conta com dois percussionistas, um pianista, dois flautistas e um contrabaixo, sendo que meu filho Alexandre toca flauta, marimba, violão e canta, às vezes, em nossos shows.”





Ele lembra que o Ensemble já vinha gravando desde 2017. “Em 2019, concentramos mais nas gravações com músicos convidados, como a pianista norte-americana e professora da UFMG Elise Pittenguer; o fagotista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) Francisco Formiga, que é mineiro, além de outro percussionista, que toca instrumentos indianos. O álbum se chama ‘Aldebaran’, que é a estrela mais brilhante da constelação de Touro. Ele sai pelo selo Grão Discos.”





Conversando com os irmãos Toffolo, Andrés explicou a eles que já estava com um repertório arranjado para orquestra de cordas e o Uakti. “Fiz para o último disco que a gente gravou com o grupo, que se chama ‘Planetário’ (2015), mas que acabou não sendo lançado, uma vez que o Uakti encerrou suas atividades. Esse álbum tem 11 músicas, sendo que oito são minhas. E como as pessoas me cobram, penso em lançá-las em uma próxima oportunidade.”





O encontro entre Artur Andrés e a Orquestra Ouro Preto estava previsto para o primeiro semestre de 2020 e se tornou inviável devido à pandemia. “Fizemos os ensaios com a orquestra e tudo se encaixou muito bem, porque ela é muito versátil. Tem essa característica fantástica e é uma das poucas orquestras de cordas do mundo que tem esse jogo de cintura, essa versatilidade. Fizeram grandes concertos recentemente, com Lulu Santos, Alceu Valença e André Mehmari”, afirma.





Ele elogia o empenho e também o entusiasmo dos instrumentistas da orquestra. “Isso é muito raro. As grandes orquestras têm esse ponto fraco, que é quando o músico começa a se acomodar. E com a Orquestra Ouro Preto não há isso. É muito importante renovar o trabalho, abrindo novos caminhos. Parece que essa pandemia deu esse choque de gestão, porque, de repente, pegamos a Orquestra Ouro Preto interpretando canções do grupo norueguês A-Ha, com 80 mil pessoas na live, uma loucura.”

Mariana Brant, sobrinha do compositor Fernando Brant, cantará com a Orquestra Ouro Preto no concerto de hoje (foto: Renato Rosa/Divulgação)

ÁLBUM

Artur avisa que será também lançado um DVD gravado ao vivo no CCBB, em 2019. Seu filho Alexandre Andrés foi quem fez a gravação e a edição. A mixagem foi feita pelo pianista, engenheiro de som, regente e compositor Michael Riesman, conhecido como diretor musical do Philip Glass Ensemble (fundado pelo compositor norte-americano Philip Glass, em 1968) e maestro de quase todas as trilhas sonoras de Glass.





Andrés queria que “Aldebaran” tivesse a mesma estética de mixagem de “Águas da Amazônia”. “Esse é um disco fantástico, um dos melhores do Uakti. Dessa vez, foi uma mixagem muito trabalhosa, porque Michael mandava para mim, e eu e Alexandre ouvíamos e falávamos para ele: tem que mudar isso, aquilo. Deu muito trabalho, mas o resultado ficou muito bom.”





O Uakti trabalhou com ele nos discos “Águas da Amazônia” (1999) e “Trilobita” (1997). “Aldebaran” registra parte desse repertório composto pelo flautista, que tocou acompanhado por Alexandre Andrés (flauta), José Henrique Soares (percussão e marimba), Natália Mitre (vibrafone e percussão), Bruno Vellozo (contrabaixo acústico) e Regina Amaral (piano) que, juntos, formam o Artur Andrés Ensemble.





Rodrigo Toffolo diz que é uma honra tocar na companhia de Artur Andrés. “É um fato inegável que a música instrumental brasileira foi grandemente enriquecida pelo experimentalismo e inovação do Uakti, uma banda magistral, que durante décadas de trabalho ininterrupto ganhou amplo reconhecimento, tanto nacional como internacional, por utilizar instrumentos musicais não convencionais para chegar a uma sonoridade inconfundível. Será um concerto com muita excelência e versatilidade.”





“QUEM PERGUNTOU POR MIM: FERNANDO BRANT E MILTON NASCIMENTO”

Neste sábado (11/12), às 11h, com a Orquestra Ouro Preto. Concerto no estacionamento do Parque das Mangabeiras, com transmissão pelo canal da orquestra no YouTube. Ingressos gratuitos e limitados no site do aplicativo Sympla

ORQUESTRA OURO PRETO E ARTUR ANDRÉS ENSEMBLE

Neste domingo (12/12), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, 31. 3270-8100. Ingressos entre R$ 10 e R$ 25, à venda no Sympla