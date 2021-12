Baile para matar as saudades de Vander Lee, o cantor dos românticos

Vander Lee é autor de ''Românticos'' e do samba ''Galo e Cruzeiro'', sucessos da música mineira (foto: Bianca Tatamyia/divulgação)

O cantor e compositor Vander Lee (1966-2016) ganha homenagem no Festival Baile dos Românticos, que será realizado deste sábado (11/12) a segunda-feira (13/11), reunindo o mineiro Marcos Catarina, irmão dele, a baiana Mariene de Castro e o músico Dimas Martins.





Com atividades presenciais e também on-line, o festival marca o reencontro de Marcos Catarina com o público após quase dois anos afastado devido à pandemia. Neste sábado, ele comanda o baile no restaurante Maria das Tranças, no bairro São Francisco, acompanhado de Tony Moreira (piano), Gustavo Grieco (bateria), Aender Reis (percussão), Zequinha Coelho (baixo) e Edson Morais (metais). A direção é de Rodrigo Torino.O repertório, claro, terá os sucessos de Vander Lee, compositor gravado por Maria Bethânia, Daniela Mercury, Fábio Jr., Gal Costa e Leila Pinheiro, entre outros.

Marcos Catarina comanda a festa, neste sábado (11/12), no restaurante Maria das Tranças (foto: Carina Sandré/divulgação)

A baiana Mariene de Castro participa de lives com os amigos mineiros (foto: Leandro Pagliaro/divulgação)

Marcos conta que vai apresentar o lado mais bamba e suingado da obra do irmão. No repertório estarão “Esperando aviões”, “Iluminado”, o samba “Galo e Cruzeiro”, “Contra o tempo” e, claro, “Românticos”, a canção com a qual Vander Lee chamou a atenção do Brasil.A surpresa é a presença de “Obscuridade”, também de Vander Lee, gravada por Marcos Catarina em seu último álbum, de 2020.No domingo, live de Marcos terá a presença de Mariene de Castro, prometendo a mistura de Minas com Bahia. Os 124 anos de Belo Horizonte serão lembrados no dia da fundação da capital, com imagens produzidas pelas artistas visuais Iracema dos Anjos e Gabi Guerra. A transmissão começa às 19h, nos canais oficiais de Vander Lee e de Marcos Catarina no YouTube.Marcos Catarina é todo elogios a Mariene: “Ela é uma das maiores cantoras contemporâneas da música brasileira legítima, da nossa raiz”. Além de canções de Vander Lee, a baiana mostrará destaques de seu repertório.Os dois voltam a se apresentar on-line na segunda-feira, a partir das 20h, com a participação de Dimas Martins.* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela FariaCom Marcos Catarina e banda. Neste sábado (11/12), às 21h. Restaurante Maria das Tranças, Rua Estoril, 938, São Francisco. Mesa: R$ 150 (quatro lugares). À venda no site Sympla. Informações: (31) 3441-3708.Com Marcos Catarina e Mariene de Castro. Domingo (12/12), às 19h, nos canais oficiais de Vander Lee e Marcos Catarina no YouTube.Com Marcos Catarina, Mariene de Castro e Dimas Martins. Segunda (13/12), às 20h, nos canais oficiais de Vander Lee e Marcos Catarina no YouTube.