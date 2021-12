Banda Perigosah convida a ''desabotoar tudo'' no clipe ''Deusas & Diabas''

"Deusas & diabas" tem clima à moda Quentin Tarantino, com cenário vermelho que remete a catchup e à estética brega (foto: Perigosah/acervo)

Formada por Fernanda Polse (voz), Isabella Figueira (bateria), Matheus Fleming (guitarra) e Salomão Terra (baixo), a banda Perigosah acaba de lançar o single-clipe "Deusas & diabas". Os músicos definem seu som como um caldeirão no qual bateria eletrônica, synths, baixo, guitarra, bateria, vozes e percussão se misturam sob a influência do indie rock e do pop, com direito a arrocha no final.





DESABOTOANDO...

O single-clipe remete à proposta do “desabotoa-me”, ligada à liberdade. “Você, obviamente, pode ir para a interpretação física da coisa, quase sensual mesmo. Mas acho que existe outro desabotoar. Estamos em um tempo em que precisamos nos abrir”, afirma Fernanda.





Aliás, ela é fã de “Gente aberta”, canção de Erasmo Carlos. “É uma das músicas-guia da minha vida. Gente certa é gente aberta. Acredito muito na abertura do corpo, mente, cabeça, alma e do coração para mudar este jogo, que está complicado.”





O clipe é leve, intenso, divertido e sensual, com ares de Quentin Tarantino, além de “bastante catchup na pizza em vez de sangue”, diz Fernanda. Para Matheus Fleming, o single dançante tem influência de LCD Soundsystem e Yeah Yeah Yeahs, com toques de brasilidade. Natasha Vassou e Lucas Espeto dirigiram o vídeo.





O nome Perigosah vem do desejo de embaralhar a noção social de pureza e perigo. Bom exemplo disso, ressalta Fernanda, é a ideia de que o lar é seguro, ao contrário das ruas. “Muitos abusos e assédios se efetivam dentro das moradias. E a rua, que historicamente soa perigosa, é também o lugar do encontro, do respiro, no qual achamos nossos pares, a nossa família do coração e construímos alianças. A partir dessas alianças, criamos o que pode nos transformar.”





Ter uma banda chamada Perigosah significa ressignificar o conceito de perigo, acredita a cantora e compositora. “O que pode ser considerado perigoso hoje? Para o sistema vigente, é ter consciência, alegria, amizade, gozo. Quando a gente pensa na persona da banda, pensa que esse perigo corresponde a gozar da alegria de fazer música, de ser artista e de aglutinar pessoas e causas. Esse é o tipo de perigo que a gente quer correr.”





Nos palcos desde 2018, só agora a Perigosah lança seu primeiro trabalho. “A pandemia deu uma cortada nos nossos planos, mas já há algum tempo estamos tocando, assinando e entendendo que som é este que fazemos juntos. Todos os integrantes têm outros projetos. Isabella é baterista da banda Dolores 602. Nós duas somos da Trupe do Desejo, um bloco de carnaval. Sou também da Casapoça, projeto de música e artes visuais aprovado pelo Natura Música de 2020”, conta. Por sua vez, Matheus Fleming fez parte das bandas Câmera e Young Lights.

MATO

No fim de janeiro, o grupo solta o single “Gira”, com miniclipe produzido pela artista e cantora Gê deLacroix. Outro lançamento será “Sal”, single produzido por Verônica Zanella. “Guitarrista incrível de BH, ela acompanha Maíra Baldaia e Nath Rodrigues, entre outras cantoras. A música ganhará um clipe muito legal. Depois, vamos fazer uma imersão, ficar no mato. Fizemos isso este ano e foi maravilhoso”, revela.