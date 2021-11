Festival exibe documentário inédito sobre a viagem dos Beatles à Índia

Ringo Starr, John Lennon e Paul McCartney em ''Meeting The Beatles in India'' (foto: Festival Cinema e Transcendência/divulgação)

O 8º Festival Internacional Cinema e Transcendência começa nesta quarta-feira (1º/12) e vai até 12 de dezembro. Onze longas inéditos serão exibidos on-line e gratuitamente, entre eles o documentário "Meeting The Beatles in India" (2020), de Paul Saltzman, sobre o período em que Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr passaram no ashram (eremitério hindu) de Maharishi Mahesh Yogi, nas margens do Rio Ganges. O evento faz parte do #CCBBemCasa, projeto virtual do Centro Cultural Banco do Brasil.









ENCONTRO Na quinta (2/12), às 19h, será a vez de “In the fire of dancing stillness” (2020), de Renata Keller, sobre o encontro da cineasta com a mística, filósofa e ativista indiana Vimala Thakar. Na sexta (03/12), no mesmo horário, estreia “Meeting The Beatles in India”, que também será exibido no encerramento do evento.





Outros destaques da programação são “Mission joy: Finding happiness in troubled times” (“Encontrando felicidade em tempos conturbados”, 2021), de Louie Psihoyos e Peggy Callahan; “The seeds of Vandana Shiva” (“As sementes de Vandana Shiva”, 2021), de James Becket e Camila Becket; “Agniyogana” (2019), de Emma Balnaves; e “Tenzo” (2019), de Katsuya Tomita.





Os filmes ficarão disponíveis a partir do horário previsto na programação até as 23h59 do mesmo dia.





Este ano, o festival homenageará a cineasta e produtora cultural Tânia Quaresma, que faleceu em julho passado, aos 71 anos, após sofrer parada cardíaca.





Quatro títulos da mineira radicada em Brasília compõem a mostra: o longa-metragem “Nordeste: Cordel, repente, canção” (1975) e os curtas “Mosteiro Zen Pico de Raios” (2005), “Nísia – Mulher à frente de seu tempo” (2010) e “Tokuda” (2018).





Diferentemente dos demais filmes, a produção de Tânia Quaresma ficará disponível ao longo de todo o evento.





Para marcar o início do festival, o grupo Garana Eletroacústica apresenta o show “Dharmachakra” amanhã, às 20h, transmitido pela plataforma do festival e no canal do Banco do Brasil no YouTube.





Wilton Rossi e Zepedro Gollo, do duo Tartamudo, se unem ao curador André Luiz Oliveira para promover “uma experiência multissensorial que convida à reflexão e ao mergulho interior, unindo todos os participantes, músicos e plateia, em uma egrégora conectada”.





Também haverá debates com realizadores. O primeiro, programado para sábado (4/12), às 17h, no YouTube, contará com o cantor baiano Lazzo Matumbi, que falará sobre aquilombamento. No domingo (5/12), Leandro Castello Branco e Patrick Van Lammeren conduzirão conversa sobre yoga no Instagram do festival.



Gilberto Gil é um dos entrevistados de ''Samadhi road'' que abre o festival (foto: Festival Cinema e Transcendência/divulgação)

TÂNIA QUARESMA

A agenda de bate-papos on-line prossegue na semana que vem. Em 9 de dezembro, Daniel e Julio Hey conversam sobre processo criativo. No dia 11, André Luiz Oliveira conduz o debate “Tânia Quaresma, muito além de uma cineasta”. No dia 12, o diretor canadense Paul Saltzman revela o processo de produção de “Meeting The Beatles in India”.









Programação

» QUARTA (1º/12)

• Às 20h, show “Dharmachakra”, com Garana Eletroacústica.

• Às 21h, filme “Samadhi road”.





» QUINTA (2/12)

• Às 19h, filme “In the fire of dancing stillness”.





» SEXTA (3/12)

• Às 19h, filme “Meeting The Beatles in India”.





» SÁBADO (4/12)

• Às 17h, “Aquilombamento”, debate com Lazzo Matumbi e convidados.

• Às19h, filme “Mission joy: Finding happiness in troubled times”.





» DOMINGO (5/12)

• Às 15h, “Agniyogana”

• Às 17h, “Yoga, a escolha de um caminho”, bate-papo com Leandro Castello Branco e Patrick Van Lammeren.

• Às 19h, filme “The seeds of Vandana Shiva”.





FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMA E TRANSCENDÊNCIA

Desta quarta-feira (1º/12) a 12 de dezembro. Transmissões por meio da plataforma do festival, do Instagram (@cinema.transcendencia) e do canal do Banco do Brasil no YouTube (youtube.com/bancodobrasil). Programação completa: bb.com.br/cultura