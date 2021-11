Cabaré das Divinas Tetas abre temporada na Funarte

Espetáculo debate gênero, maternidade, sexualidade e transfeminismos (foto: Island Records/divulgação)





O Cabaré das Divinas Tetas – plataforma de criação fundada por palhaças e drags de diversos coletivos de Belo Horizonte, que têm em comum a pesquisa das comicidades femininas – faz temporada na

Funarte-MG nesta sexta-feira (19/11), às 19h30, sábado (20/11), às 19h, e domingo (21/11), às 18h. Os shows transfeministas de variedades reúnem números de circo, teatro e dança. Em cena, palhaças e drags do cabaré se encontram com mulheres cis, trans, pessoas não binárias e LGBTQIAP+ dos coletivos Calcinha de Palhaça, Academia Transliterária, Bacurinhas e Coletivo Manas, para debater gênero, maternidade, sexualidade e transfeminismos.



Dagmar Bedê, uma das fundadoras do Cabaré das Divinas Tetas, explica que a mulher palhaça que assume o protagonismo no picadeiro ganhou força com o surgimento das escolas de circo, nos anos 1980. “Mas o caminho ainda é longo e tortuoso, trilhado exclusivamente por homens há centenas de anos, em uma sociedade machista e patriarcal. As mulheres, aos poucos, vão se apropriando desse discurso e começam a surgir não só palhaças, mas grupos delas, festivais, encontros e, por que não, cabarés?”, questiona. Ingressos a preços populares: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) pelo site Sympla ou na bilheteria do teatro. A Funarte-MG fica na Rua Januária, 68, Centro. Pessoas trans, travestis e não-binárias não pagam entrada.